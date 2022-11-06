بالتزامن مع cop 27 .. وزير التعليم يعلن تفاصيل مشروع المدارس الخضراء

أكد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن الوزارة بدأت في تنفيذ مشروع مدارس مجتمع ذكية وصديقة للبيئة بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي بمحافظة مطروح، وتوصيل المياه العذبة للمدارس من خلال آبار تجميع مياه الأمطار، وتم تحويل هذه المدارس إلى الطاقة الشمسية عن طريق تركيب الألواح الشمسية على أسطحها مما يضمن إمدادًا منتظمًا بالكهرباء (400 كيلوواط/شهر/مدرسة)، كما تم تدريب الشباب من المجتمعات المستهدفة على صيانة الألوان وكذلك الأعمال التجارية الزراعية كفرصة للتوظيف، والاتصال بالإنترنت للتعلم عبر الإنترنت.

أوضح وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أنه جاري تنفيذ مشروع المدارس الخضراء بالتعاون مع جمعية شجرة تمويل من برنامج الأغذية العالمي .

قال وزير التربية والتعليم : يستهدف مشروع المدارس الخضراء عدد 100 مدرسة بمحافظات القاهرة والجيزة والقليوبية، والتعاون في إنشاء وتجهيز أسطح المدارس بزراعات بسيطة، وتجهيز فصل مفتوح فوق سطح المدرسة، فضًلا عن تنفيذ الطاقة المتجددة بالتعاون مع بنك التعمير الألماني وتمويل من الاتحاد الأوروبي والذي يستهدف عدد من طلاب التعليم الثانوي الفني والتعليم العام (مرحلة التعلم الابتدائي والأساسي) في 8 محافظات (البحيرة - قنا- الفيوم- بني سويف- المنيا - أسيوط - سوهاج - الشرقية)، وتنفيذ مشروع الطاقة الشمسية لعدد 116 مدرسة.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، بضرورة تكاتف جهود الدولة المصرية لمواجهة التغيرات المناخية، تستضيف مصر الدورة الـ 27 لمؤتمر الدول الأطراف فى اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP 27، في الفترة من 6 حتى 18 نوفمبر الجاري.

وقال الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن هذا الحدث المهم بشأن واحدة من أهم القضايا التي تهم الإنسانية، وتؤثر على حاضر ومستقبل هذا الكوكب حيث المنشأ والحياة، وهي قضية "التغيرات المناخية"، مؤكدًا أننا نحاول معًا في إطار من التعاون المشترك، إيجاد سبل للنجاة نحو مستقبل أفضل للأجيال القادمة، لضمان مستويات أفضل من جودة الحياة في إطار بيئة صحية، وآمنة، وتنمية مستدامة خضراء.