كشف النائب الأول لرئيس الوزراء ووزير الخارجية في البلاد، إيفيكا داسيتش، أن صربيا رفضت اقتراحا بشأن كوسوفو تقدمت به فرنسا وألمانيا.

وكانت الخطة قد دعت بلجراد إلى عدم معارضة انضمام المنطقة الانفصالية إلى الأمم المتحدة كدولة عضو، مقابل الدعم المالي للاتحاد الأوروبي والمسار السريع لعضوية الكتلة.

وقال داسيتش في مقابلة مع صحيفة “نوفوستي” الإعلامية الصربية، اليوم الأحد “في خطة شولتس وماكرون تعرض على صربيا قبول كوسوفو في الأمم المتحدة مقابل منظور أوروبي ضبابي”.

ومع ذلك، فإن هذا الاقتراح غير مقبول بالنسبة لبلغ=جراد لأنه يستند إلى فرضية أن استقلال كوسوفو هو بالفعل صفقة منتهية، كما أشار الدبلوماسي.

ووفقا للوزير، صوت مجلس الأمن القومي الصربي بالإجماع على رفض الخطة التي اقترحتها برلين وباريس.

وأشار داسيتش إلى أن صربيا مستعدة لإجراء مناقشات بناءة وأن لديها مقترحاتها الخاصة الرامية إلى التوصل إلى حل وسط.

ومع ذلك، فإن الاعتراف بكوسوفو كدولة عضو في الأمم المتحدة، على الرغم من اختلافه رسميا عن الاعتراف الرسمي، إلا أنه يعني ذلك بالضبط لجميع الأغراض العملية، وهو أمر لا يمكن لبلغراد أن توافق عليه، كما أوضح كبير الدبلوماسيين الصربيين.

كما أقر داسيتش بأن المسؤولين الصرب يدركون تماما حقيقة أنهم “لن يحصلوا أبدا على حل مثالي بالنسبة لنا”.

وفي منتصف أكتوبر، أكد رئيس صربيا ألكسندر فوتشيتش وجود الاقتراح الفرنسي - الألماني بشأن كوسوفو. وقال في ذلك الوقت إن القيادة الصربية سيتعين عليها مناقشة الأمر والتفكير فيه، مضيفا أن بلجراد لن توافق على أن تصبح كوسوفو عضوا في الأمم المتحدة لأن ذلك يتعارض مع دستور صربيا.

بدورها، زعمت وزيرة خارجية كوسوفو دونيكا جيرفالا شفارتز أن رئيس الدولة الصربية أساء تمثيل الخطة ولم يقل سوى 'عشرة في المئة من الحقيقة'.

وقد ذكر الاقتراح المعني لأول مرة من قبل البريد الألباني في منتصف سبتمبر.