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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أرخص 5 سيارات في البحرين موديل 2022 .. بداية من 4500 دينار

5 سيارات موديل 2022
5 سيارات موديل 2022

يبحث الكثير عن سيارة بسعر مناسب تلبي احتياجات التنقل بين موديلات 2022، ويضم السوق البحريني العديد من الطرازات المتنوعة، والتي تحمل علامات تجارية لاشهر صانعي السيارات حول العالم.

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وفي هذا السياق يقدم موقع "صدى البلد" الاخباري قائمة لارخص 5 سيارات موديل 2022 في البحرين

5 سيارات موديل 2022

1 – كيا ريو موديل 2022 

 

تعمل السيارة كيا ريو موديل 2022 بمحرك 123 حصانا سعة 1600 سي سي، 4 سلندر، ينتج عزم اقصى للدوران يبلغ 151 نيوتن/متر، مع سرعة قصوى تصل إلى 190 كيلومتر في الساعة، مدعوم بناقل سرعات أوتوماتيكي الحركة بتقنية الجر الامامي للعجلات.

 

تبدأ اسعار السيارة كيا ريو موديل 2022 من 5.695 دينار إلى 6.700 دينار بحريني.

5 سيارات موديل 2022

2 – سوزوكي سويفت 2022 

 

تستمد السيارة سوزوكي سويفت 2022 قوتها من سواعد محرك رباعي الاسطوانات، سعة 1200 سي سي، قادر على انتاج 82 حصانا، و 113 نيوتن/متر من العزم الاقصى للدوران، متصل بناقل سرعات أوتوماتيكي، مع سرعة قصوى تصل إلى 165 كم/ساعة، والقدرة على الوصول لسرعة 100 كم/ساعة خلال 12.3 ثانية من نقطة السكون 0.

 

تقدم السيارة سوزوكي سويفت 2022 بقيمة سعرية تتراوح بين 4.995 دينار و 6 الاف دينار.

5 سيارات موديل 2022

 3 – جاك S3 2022 

 

تتسارع السيارة جاك S3 2022 من 0 لـ 100 كيلومتر في الساعة خلال 11.5 ثانية، حيث دعمت بناقل سرعات أوتوماتيكي دفع امامي طراز CVT، مع محرك بقوة 118 حصانا، و 150 نيوتن/متر من العزم الاقصى للدوران، سعة 1600 سي سي رباعي الاسطوانات.

 

يبلغ سعر السيارة جاك S3 2022 في السوق البحريني بقيمة تتراوح بين 4.495 و 5.495 الف دينار.

5 سيارات موديل 2022

4 – شيري تيجو 2 2022 

 

تصل السرعة القصوى للسيارة شيري تيجو 2 2022 إلى 160 كيلومتر في الساعة، بينما تستمد قوتها من محرك رباعي الاسطوانات، يستطيع أن يضخ قوة قدرها 106 حصانا، وعزم اقصى للدوران يبلغ 135 نيوتن/متر، مدعوم بناقل سرعات أوتوماتيكي بتقنية الدفع الامامي للعجلات.

 

تبدأ اسعر السيارة شيري تيجو 2 2022 من 4.795 إلى 4.995 الف دينار بحريني.

5 سيارات موديل 2022

5 – فورد ايكو سبورت 2022 

 

تصل السيارة فورد ايكو سبورت 2022 من نقطة الثبات 0 لسرعة 100 كيلومتر في الساعة، خلال فترة زمنية تستغرق 12.3 ثانية، حيث دعمت بناقل سرعات أوتوماتيكي مقترن بمحرك 1500 سي سي، يضخ قوة قدرها 120 حصانا، وعزم اقصى للدوران 151 نيوتن/متر، مع سرعة قصوى للسيارة تصل إلى 170 كيلومتر في الساعة.

 

تأتي السيارة فورد ايكو سبورت 2022 بقيمة سعرية تبدأ من 5.595 إلى 7.500 الف دينار.

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