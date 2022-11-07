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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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خبير طاقة متجددة: أخطبوط دولي يحاول منع مصر من تصنيع الخلايا الشمسية.. فيديو

الدكتور أحمد حجازي
الدكتور أحمد حجازي

قال الدكتور أحمد حجازي  خبير الطاقة المتجددة، إن مصر من الدول الرائدة في مجال  الطاقات المتجددة في القارة السمراء والشرق الأوسط ، مشيرًا إلى أن القطاع الخاص بدأ يدخل مجال الطاقة المتجددة الفترة الأخيرة بصورة كبيرة للغاية، والبعض بدأ يعتاد على فكرة التحول للطاقة الشمسية. 


وتابع "حجازي"، خلال حواره مع الإعلاميان نشأت الديهي وعمرو عبد الحميد، ببرنامج "المشهد"، المذاع على فضائية "ten"، مساء الأحد، أن مصر تتمتع بميزة نسبية في مجال الطاقة الشمسية، مضيفًا أن الدول الإفريقية تنظر إلى مصر على أنها دولة رائدة في إنتاج الطاقة الشمسية، ومن الممكن استغلال هذا الامر في مساعدة بعض الدول الإفريقية  سواء السودان أو إثيوبيا، معقبًا: "مصر من الممكن أن تكون سبب في تخفيف أعباء الدول الإفريقية في مجال توليد الطاقة".


 وأشار إلى أن مصر شهدت طفرة في مجال الطاقة الشمسية آخر 10 سنوات، و هناك حاجة لمزيد من التسهيلات لاعداد صناعة كاملة للطاقة الشمسية في مصر،  معقبًا: "هناك اخطبوط دولي يحاول منع مصر من تصنيع الخلايا الشمسية بشكل كامل، والصين تحتكر هذا النوع من الصناعة" .
 

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