شبانة يكشف كواليس قرار سحب أرض من سموحة.. ويؤكد:الأحمر يستحق رعاية أكثر من 2 مليار..فيديو

كشف الإعلامي محمد شبانة، كواليس قرار وزارة الإسكان بسحب أرضًا من نادي سموحة لإنشاء فرع خامس للأهلي.

وتابع محمد شبانة في تصريحات تليفزيونية لبرنامجه بوكس تو بوكس المذاع على فضائية ETC،

وزارة الإسكان سحبت أرض من نادي سموحة بالعلمين الجديدة، ومنحتها للنادي الأهلي لأنها رأت أن الأهلي ، النادي الأهلي سيناقش في هذا الشهر عدد من الملفات منها فريق الكرة واستعداداته للموسم الجاري في شهر يناير، وأيضًا ملف الأرض.

وأضاف شبانة، الأهلي وصلت فروعه إلى 4 والآن ستصل إلى 5، وهو رقم لم يحدث إلا لنادي خاص واحد بمصر وهو نادي وادي دجلة.

رعاية الاهلي..

وأكمل شبانة، ويتردد في الوقت الحالي أن هناك شركات ألمانية تستعد لتجهيزه وتنفيذه على أن تسمي الاستاد بأسمها.

وأضاف شبانة،الأهلي يستحق مبلغ أكثر من 2 مليار جنيه في رعايته لـ4 سنوات، وهو مبلغ قليل على النادي الأهلي، ولكن هذا يقودنا لسؤال لماذا الأهلي يتفوق في هذه النقطة؟، الإجابة أنه مركز في هذه النقطة ويًطور ويقوي من نفسه وأسمه.

وأتم،الفارق بين الأهلي وباقي الأندية ضخم للغاية، الإجابة لا.. وإنما الأمر مثل الصنعة والأهلي يُجيد هذه الصنعة.