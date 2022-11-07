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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

خوفا من القصف الروسي.. الرئيس الأوكراني يجري مقابلة تليفزيونية داخل مترو الأنفاق

فلاديمير زيلينسكي
فلاديمير زيلينسكي وديفيد ليترمان داخل مترو الأنفاق

أجرى الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، مقابلة تفلزيونية، مع المذيع ديفيد ليترمان، داخل محطة مترو أنفاق في كييف، خوفا من القصف الروسي.

 

ونشر مستشار مدير مكتب زيلينسكي، سيرحي ليشتشينكو، مقطع فيديو لزيلينسكي وهو يتحدث مع ليترمان، حيث كان محاطا بطاقم التصوير داخل محطة المترو.

ويشن الجيش الروسي منذ مدة ضربات جوية ومدفعية استهدفت بنى تحتية في جميع أنحاء أوكرانيا وبينها العاصمة الأوكرانية كييف.

وركزت الضربات الروسية على محطات توليد الكهرباء والطاقة في البلاد.

 

وتأتي الضربات الروسية بعد استهداف القوات الأوكرانية جسر القرم الذي حدث في 8 أكتوبر الماضي.

 

يذكر أن الجسر كان قد تعرض للتفجير في الثامن من أكتوبر 2022 بشاحنة مفخخة، تسببت في تدمير قسم منه، ما أدى لاشتعال 7 صهاريج وقود في قطار كان يسير عبر الجسر الموازي للجزء المستهدف، دون أن يلحق أي ضرر بقوس الملاحة البحرية المنصوب على الجسر، وقَدَّرت وسائل إعلام روسية حجم الأضرار بنحو 10 ملايين دولار.

ولقي 3 أشخاص مصرعهم إثر الانفجار، منهم سائق الشاحنة إلى جانب رجل وامرأة كانا في سيارة قريبة من الانفجار.
 

الرئيس الأوكراني زيلينسكي مترو أنفاق القصف الروسي الكهرباء أوكرانيا

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