بشرى تطرح أغنيتها الجديدة “369” .. اليوم

تستعد الفنانة بشرى، لطرح أغنيتها الجديدة التي تحمل اسم “369” اليوم الاثنين عبر القناه الرسمية الخاصة بها على موقع ”اليوتيوب".

روجت بشرى، للأغنية من خلال حسابها الرسمي على “الانستجرام”، ونشرت البوستر وعلقت قائلة: “اليوم تسمعوا اغنيتي الجديدة 369 على قناتي علي اليوتيوب و جميع منصات الاستماع الالكتروني .. كلمات هيثم سليم، الحان وتوزيع الموسيقار اسلام صبري”.

أغنية "369" هي ثاني أغاني ألبوم "في حتة تالتة" بعد طرح أغنية "الليل" منذ أسابيع قليلة وحققت نجاحا كبيرا ونسبة مشاهدات مرتفعة علي مختلف المنصات.

وشاركت بشرى مؤخرا في لجنة تحكيم الأفلام الروائية الطويلة والقصيرة بمهرجان قرطاج السينمائي بدورته ال٣٣، كما شاركت كضيف شرف في مهرجان "ضيافة" وكانت الدورة الحالية مهداة للنساء الناجحات.

وحصلت بشرى مؤخرا علي الإقامة الذهبية في الإمارات وحرصت علي توجيه الشكر لقادة الدولة وهنأت الشعب الاماراتي بيوم العلم.

ويعرض حاليا لبشري فيلم "معالي ماما" علي منصة "Netflix" للمرة الأولي بعد عرضه في السينمات علي مدار الأشهر الماضية، وتصدر الفيلم مؤشرات البحث.