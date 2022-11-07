الدينار الكويتي الأغلى عالميا.. أسعار العملات العربية اليوم الاثنين

استقرت أسعار العملات العربية خلال مستهل تعاملات الاثنين فى البنك الأهلي المصري.

وينشر موقع "صدى البلد" حركة بيع و شراء العملات العربية مقابل الجنيه المصرى خلال تعاملات اليوم الاثنين 7 نوفمبر 2022 وفقا لآخر تحديث البنك الأهلي المصري.

أسعار العملات العربية فى البنك الأهلي



يتخطى ال 75جنيه..الدينار الكويتي أغلى العملات العربية سعرا

بلغ سعر صرف الدينار الكويتى مقابل الجنيه المصرى مستهل تعاملات الاثنين أعلى العملات العربية سعرا فى البنك الأهلي 75.28جنيه للشراء و 78.32جنيه للبيع



الدينار الكويتي

سعر صرف الريال السعودى

واستقر سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصرى مستهل تعاملات اليوم الاثنين فى البنك الأهلي 6.42جنيه للشراء و6.45 جنيه للبيع.

الريال السعودي

سعر الدرهم الإماراتي

وسجل سعر صرف الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصرى ختام تعاملات الاثنين فى البنك الأهلي 6.58جنيه للشراء و6.60جنيه للبيع .

سعر الدرهم الاماراتى



سعر الدينار البحريني

ووصل سعر صرف الدينار البحريني مقابل الجنيه المصرى خلال تعاملات اليوم الاثنين فى البنك الأهلي نحو 62.40جنيه للشراء و 64.32 جنيه للبيع

سعر الدينار الأردني

وبلغ سعر صرف الدينار الأردني مقابل الجنيه المصرى تعاملات الاثنين فى البنك الأهلي 33.58جنيه للشراء و34.18 جنيه للبيع .



سعر الريال العماني

وسجل سعر صرف الريال العماني مقابل الجنيه المصرى مستهل تعاملات الاثنين فى البنك الأهلي 61.29جنيه للشراء و62.98 جنيه للبيع .



سعر الريال القطري

وسجل سعر صرف الريال القطري مقابل الجنيه المصرى مستهل تعاملات الاثنين فى البنك الأهلي 6.19جنيه للشراء و 6.61جنيه للبيع .



العملات العربية الأغلى عالميا

وتختلف أسعار العملات العربية من بنك لأخر حسب آلية العرض و الطلب ،ويعد الدينار الكويتى أعلى العملات العربية سعرا مقارنة بالعملات الأخرى يليها الدينار البحريني ثم الريال العماني والدينار الأردني والعملات ضمن العملات الأعلى عالمية.

البنك المركزي

وفى نوفمبر 2016 أعلن البنك المركزي المصري تحرير سعر الصرف ويعد هذا القرار أهم خطوة في خطوات برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي طبقته مصر منذ عام 2014 والذي كان نقطة الانطلاق للاقتصاد المصري نحو النهوض والتعافي وأيضا التصدي للأزمات التي واجهها الاقتصاد العالمي وآخرها أزمة تفشي وباء كوفيد 19 المعرف بفيروس كورونا.