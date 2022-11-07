عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

الدينار الكويتي الأغلى عالميا.. أسعار العملات العربية اليوم الاثنين

أسعار العملات العربية
أسعار العملات العربية اليوم

استقرت أسعار العملات العربية خلال مستهل تعاملات الاثنين فى البنك الأهلي المصري.

وينشر موقع "صدى البلد" حركة بيع و شراء العملات العربية مقابل الجنيه المصرى خلال تعاملات اليوم  الاثنين 7 نوفمبر 2022 وفقا لآخر تحديث البنك الأهلي المصري.

 

أسعار العملات العربية فى البنك الأهلي
 

يتخطى ال 75جنيه..الدينار الكويتي أغلى العملات العربية سعرا

بلغ سعر صرف الدينار الكويتى مقابل الجنيه المصرى مستهل تعاملات الاثنين أعلى العملات العربية سعرا فى البنك الأهلي 75.28جنيه للشراء و 78.32جنيه للبيع 
 

الدينار الكويتي 

سعر صرف الريال السعودى

واستقر سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصرى مستهل تعاملات اليوم الاثنين فى البنك الأهلي 6.42جنيه للشراء و6.45 جنيه للبيع.

الريال السعودي 

سعر الدرهم الإماراتي

وسجل سعر صرف الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصرى ختام تعاملات الاثنين فى البنك الأهلي 6.58جنيه للشراء و6.60جنيه للبيع .

سعر الدرهم الاماراتى 


سعر الدينار البحريني

ووصل سعر صرف الدينار البحريني مقابل الجنيه المصرى خلال تعاملات اليوم  الاثنين فى البنك الأهلي نحو 62.40جنيه للشراء و 64.32 جنيه للبيع   

txt

الدولار مستقر.. أسعار العملات الأجنبية فى البنك الأهلي اليوم الاثنين7-11-2022

txt

هبوط أسعار الذهب عالميا مع استعادة الدولار قوته

سعر الدينار الأردني

وبلغ سعر صرف الدينار الأردني مقابل الجنيه المصرى تعاملات الاثنين فى البنك الأهلي 33.58جنيه للشراء و34.18 جنيه للبيع  .


سعر الريال العماني

وسجل سعر صرف الريال العماني مقابل الجنيه المصرى مستهل تعاملات الاثنين فى البنك الأهلي 61.29جنيه للشراء و62.98 جنيه للبيع .


سعر الريال القطري

وسجل سعر صرف الريال القطري مقابل الجنيه المصرى مستهل تعاملات الاثنين فى البنك الأهلي 6.19جنيه للشراء و 6.61جنيه للبيع .


العملات العربية الأغلى عالميا

وتختلف أسعار العملات العربية من بنك لأخر حسب آلية العرض و الطلب ،ويعد الدينار الكويتى أعلى العملات العربية سعرا مقارنة بالعملات الأخرى يليها الدينار البحريني ثم الريال العماني والدينار الأردني والعملات ضمن العملات الأعلى عالمية.

البنك المركزي 

وفى نوفمبر 2016 أعلن البنك المركزي المصري تحرير سعر الصرف ويعد هذا القرار أهم خطوة في خطوات برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي طبقته مصر منذ عام 2014 والذي كان نقطة الانطلاق للاقتصاد المصري نحو النهوض والتعافي وأيضا التصدي للأزمات التي واجهها الاقتصاد العالمي وآخرها أزمة تفشي وباء كوفيد 19 المعرف بفيروس كورونا.

 

العملات العربية الريال السعودى الدرهم الاماراتى البنك المركزي اليوم الأثنين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

1405 للجرام.. سعر الذهب اليوم في مصر على مستوى جميع الأعيرة

الحق اشتري الجرام يبدأ من 819 جنيها.. مفاجأة في أسعار الذهب الآن

شاهد .. الفيديو المحذوف لـ عمر كمال و طليقة احمد الفيشاوى

تعليق الإسماعيلي على "كرش" صالح جمعة.. تفاصيل

مستثمر جديد .. فرج عامر يفجر مفاجأة حول بيع نادى بيراميدز | تفاصيل

فرمان من كولر | الأهلي ينسحب من الصفقة المنتظرة

ميدو يكشف مفاجأة كبرى بشأن استبعاد الشناوي من قائمة منتخب مصر

الحمد لله ومحمد صلاح ساجدا.. احتفال صادم لـ كلوب بفوز ليفربول أمام توتنهام

ترشيحاتنا

مؤتمر المناخ COP27.. الوفد الروسي يصل إلي شرم الشيخ

مراقبة أممية لـ صدى البلد: قمة شرم الشيخ حاسمة وخطوة نحو تحقيق أهدافنا

صالح جمعة يثير الجدل بظهور غريب مع الإسماعيلي

الرئيس السيسي يلتقط صورة تذكارية مع زعماء الدول.. فيديو

تخريج 117 متعافيا جديدا وعلاج 11258 مريض إدمان خلال 10 أشهر

بث مباشر.. انطلاق مؤتمر المناخ كوب 27 بحضور الرئيس السيسي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حقيبة دنيا سمير غانم تثير جدلا في أحدث ظهور لها| لن تتوقع السبب

أحزنت الجميع.. تعرف على سبب وفاة شقيقة شحتة كاريكا بعمر العشرينات

نشرة المرأة..عادة شائعة يقوم بها الرجال خطرها أكبر مما نعتقد.. وتعرف على أول علامة للإصابة بـ كورونا

غيرت السماء للون الدم.. تفاصيل عاصفة جيومغناطيسية كادت تبيد الأرض

فيديو

بيكتبوا اسمك بالقلم الرصاص.. ياسمين عز ترد على هجوم مايان السيد

بعد المطرب النقاش .. نجوم اشتغلوا نجارين ودليفري وصبي جزار

اقتحم لوكيشن التصوير.. مؤلف فيلم التاروت يروي تفاصيل طرد صاحب واقعة الكشري

آخرها في الهند.. مشاهد تحبس الأنفاس لانهيار جسور حول العالم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

مصر في القمة يا دعاة التخريب

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان "9"

كريمة أبو العينين

لأنها مصر

د.محمد داوود

حب الأوطان من الإيمان

هند عصام

مرنبيتاح .. الملك العجوز

إلهام أبو الفتح

قمة إنقاذ الأرض

سالي حجازي

حرب السوشيال ميديا

د جمال عبد ربه

الوطن.. البيت والمصير

اﻟﻤﺰﻳﺪ