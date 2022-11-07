عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

سعر صرف الدرهم الإماراتي اليوم الإثنين 7-11-2022

سعر الدرهم الاماراتي
سعر الدرهم الاماراتي اليوم

سعر الدرهم الإماراتي اليوم.. شهد سعر صرف الدرهم الإماراتي ارتفاع طفيف منذ بداية تعاملات الأسبوع بنحو قرشا واحد.

 

واستقر سعر صرف الدرهم الإماراتي اليوم الاثنين 7-11-2022، وسجل في البنك المركزي المصري 6.58 جنيه للشراء و6.61 جنيه للبيع.

 

txt

24.30 جنيه.. سعر الدولار في البنوك اليوم الاثنين 7-11-2022

txt

سعر الذهب في مصر اليوم الاثنين 7-11-2022

وتراوح سعر صرف الدرهم الإماراتي في البنوك اليوم بين 6.44 و6.60 جنيه للشراء وبين 6.60 و6.62 جنيه للبيع.

 أعلى سعر لصرف الدرهم الإماراتي

وقدم مصرف أبو ظبي الإسلامي أفضل سعر لصرف الدرهم الإماراتي بقيمة 6.60 جنيه للشراء و6.62 جنيه للبيع.

سعر صرف الدرهم الإماراتي في البنك الأهلي 

وفي أكبر بنكين حكوميين “ البنك الأهلي المصري، بنك مصر” سجل الدرهم الإماراتي 6.59 جنيه للشراء و6.60 جنيه للبيع.

أسعار الدرهم الإماراتي اليوم 

ووصل سعر الدرهم الإماراتي في بنك الاستثمار العربي 6.58 جنيه للشراء و6.62 جنيه للبيع، وفي بنك قناة السويس سجل الدرهم الإماراتي 6.57 جنيه للشراء و6.62 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي في البنك التجاري الدولي

وسجل سعر صرف الدرهم الإمارتي في البنك التجاري الدولي 6.57 جنيه للشراء و6.61 جنيه للبيع.

وفي بنك قطر الوطني سجل الدرهم الإماراتي 6.57 جنيه للشراء و6.62 جنيه للبيع، وسجل في البنك العربي الأفريقي 6.51 جنيه للشراء و6.61 جنيه للبيع.

أقل سعر لصرف الدرهم الإماراتي 

وبلغ سعر صرف الدرهم الإماراتي في بنك مصر إيران - ميد بنك 6.49 جنيه للشراء و6.63 جنيه للبيع، وفي المصرف المتحد سجل الدرهم الإماراتي 6.44 جنيه للشراء و6.60 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم سعر صرف الدرهم الإماراتى الدرهم الاماراتى اقتصاد الامارات أسعار الدرهم الاماراتى مقابل الجنيه

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

محمد صلاح يقلص الفارق مع هالاند.. ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي

شاهد .. الفيديو المحذوف لـ عمر كمال و طليقة احمد الفيشاوى

قرار عاجل من التعليم بشأن عدد حصص الصفوف الثلاثة الأولى بالمدارس الابتدائية

مطعم بالتجمع الخامس.. كواليس صورة ياسمين صبري وأحمد أبو هشيمة أمس.. خاص

فرمان من كولر | الأهلي ينسحب من الصفقة المنتظرة

وزير التموين يزف بشرى عن إضافة المواليد.. تفاصيل

ينفقون على التدخين أكثر من الغذاء.. دولة عربية الأولى عالميًا في التدخين

انهيار ملحوظ في أسعار النفط عالميا

موضوعات متعلقة

النساء السبب.. لماذا انخفض عدد المواليد في بعض من محافظات مصر؟

محيي الدين: دور مهم لـ الفن في زيادة الوعي بقضايا المناخ

السعيد تتفقد جناح وزارة التخطيط في مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية

12 نوفمبر..مصر تطلق مبادرة "حياة كريمة لإفريقيا صامدة أمام التغيرّات المناخية"

نائب وزيرة التخطيط يشارك في اجتماع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بالشرق الأوسط

ترشيحاتنا

1405 للجرام.. سعر الذهب اليوم في مصر على مستوى جميع الأعيرة

خصوبتك في خطر.. عادة شائعة يقوم بها الرجال خطرها أكبر مما نعتقد

ألحق اشتري.. تخفيضات كبيرة على أسعار البيض بالأسواق

لماذا نهى النبي عن سب الأموات؟.. علي جمعة: فيه 10 أسرار

رسائل زينات صدقي إلى الله.. بنت البلد أهدت المصحف لجيرانها وتأخر عليها الإيجار 3 أشهر

استمرار تساقط شهب الثوريات الليلة والقمر يعيق مشاهدتها

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الجميع يتجاهلها.. تعرف على أول علامة للإصابة بـ كورونا

بدون فرهدة ..وداعا لدهون البطن والأرداف للأبد في 3 أسابيع

الحق نفسك.. 3 أطعمة شهيرة يتناولها الملايين قد تؤدي إلى فقدان البصر

ماذا يحدث لجسمك عند وضع السماق على الشاي؟

فيديو

بيكتبوا اسمك بالقلم الرصاص.. ياسمين عز ترد على هجوم مايان السيد

بعد المطرب النقاش .. نجوم اشتغلوا نجارين ودليفري وصبي جزار

اقتحم لوكيشن التصوير.. مؤلف فيلم التاروت يروي تفاصيل طرد صاحب واقعة الكشري

آخرها في الهند.. مشاهد تحبس الأنفاس لانهيار جسور حول العالم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

مصر في القمة يا دعاة التخريب

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان "9"

كريمة أبو العينين

لأنها مصر

د.محمد داوود

حب الأوطان من الإيمان

هند عصام

مرنبيتاح .. الملك العجوز

إلهام أبو الفتح

قمة إنقاذ الأرض

سالي حجازي

حرب السوشيال ميديا

د جمال عبد ربه

الوطن.. البيت والمصير

اﻟﻤﺰﻳﺪ