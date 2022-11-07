سعر صرف الدرهم الإماراتي اليوم الإثنين 7-11-2022

سعر الدرهم الإماراتي اليوم.. شهد سعر صرف الدرهم الإماراتي ارتفاع طفيف منذ بداية تعاملات الأسبوع بنحو قرشا واحد.

واستقر سعر صرف الدرهم الإماراتي اليوم الاثنين 7-11-2022، وسجل في البنك المركزي المصري 6.58 جنيه للشراء و6.61 جنيه للبيع.

وتراوح سعر صرف الدرهم الإماراتي في البنوك اليوم بين 6.44 و6.60 جنيه للشراء وبين 6.60 و6.62 جنيه للبيع.

أعلى سعر لصرف الدرهم الإماراتي

وقدم مصرف أبو ظبي الإسلامي أفضل سعر لصرف الدرهم الإماراتي بقيمة 6.60 جنيه للشراء و6.62 جنيه للبيع.

سعر صرف الدرهم الإماراتي في البنك الأهلي

وفي أكبر بنكين حكوميين “ البنك الأهلي المصري، بنك مصر” سجل الدرهم الإماراتي 6.59 جنيه للشراء و6.60 جنيه للبيع.

أسعار الدرهم الإماراتي اليوم

ووصل سعر الدرهم الإماراتي في بنك الاستثمار العربي 6.58 جنيه للشراء و6.62 جنيه للبيع، وفي بنك قناة السويس سجل الدرهم الإماراتي 6.57 جنيه للشراء و6.62 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي في البنك التجاري الدولي

وسجل سعر صرف الدرهم الإمارتي في البنك التجاري الدولي 6.57 جنيه للشراء و6.61 جنيه للبيع.

وفي بنك قطر الوطني سجل الدرهم الإماراتي 6.57 جنيه للشراء و6.62 جنيه للبيع، وسجل في البنك العربي الأفريقي 6.51 جنيه للشراء و6.61 جنيه للبيع.

أقل سعر لصرف الدرهم الإماراتي

وبلغ سعر صرف الدرهم الإماراتي في بنك مصر إيران - ميد بنك 6.49 جنيه للشراء و6.63 جنيه للبيع، وفي المصرف المتحد سجل الدرهم الإماراتي 6.44 جنيه للشراء و6.60 جنيه للبيع.