عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

استغل فقر المهاجرين لشراء أعضائهم.. مليونير لبناني بإسبانيا متورط في الاتجار بالبشر

مليونير لبناني متورط
مليونير لبناني متورط في الاتجار بالبشر

يخضع مليونير لبناني للمحاكمة في إسبانيا بتهمة الاتجار بأعضاء البشر بعد مزاعم عن محاولته شراء كبد من مهاجرين فقراء غير شرعيين.

 

ووفقا لصحيفة “ديلي ميل” البريطانية، مثل حاتم عكوش وأربعة متهمين آخرين أمام المحكمة في فالنسيا لمحاولتهم شراء جزء من كبد لزرعه، ويُعتقد أن الرجل البالغ من العمر 69 عامًا، المصاب بمرض الكبد المستعصي، قد دعا الأشخاص الضعفاء للحصول على جزء من كبدهم مقابل المال والعمل.

txt

منها القرود.. اتجاه لزراعة أعضاء حيوانية داخل البشر بعد تجربة الخنزير

txt

طبية واحترافية.. ماجد زيتون يقدم طريقة لفقدان الوزن بدون جراحة

يُزعم أن عكوش - العمدة السابق لمدينة الخرايب اللبنانية، فعل ذلك عن طريق اثنين من أبناء أخيه ، كانا يديران شركة رخام في نوفيلدا ، مقاطعة أليكانتي ، منطقة فالنسيا.

لكن تم القبض على الرجال عندما علم متطوع في منظمة غير حكومية تعمل مع مهاجرين غير شرعيين عن امرأة جزائرية اتصلوا بها، وكانت السيدة البالغة من العمر 28 عامًا قد ذهبت لإجراء اختبارات استعدادًا للتبرع بالأعضاء ولكن تم استبعادها في النهاية لأنها كانت حامل في ذلك الوقت.

 

مليونير لبناني تاجر بالبشر 

تمثل هذه الحالة المرة الأولى التي يتم فيها اكتشاف تهريب محتمل للأعضاء البشرية في إسبانيا، وبدأت الشرطة في فالنسيا التحقيق ووجدت أن سبعة آخرين على الأقل ذهبوا إلى العيادات لإجراء نفس الفحوصات مثل السيدة الجزائرية.

اكتشفوا أن كل مرشح محتمل كان برفقة نفس الشخص قريبه خلال زياراتهم، وقالت النيابة إن كل شخص معرض للخطر بشكل خاص بسبب أصله وبسبب المصاعب الاقتصادية.

فشلت خطتهم عندما اشتبه العاملون في مستشفى برشلونة في رجل روماني مشرد كان من الممكن أن يتبرع بجزء من الكبد، لكن كان من الممكن تجنب كل ذلك خاصة أنه بعد التشاور مع الأطباء للمرة الثانية ، اكتشف ابن عكوش أنه متوافق مع والده ، ووافق على التبرع.

في نهاية المطاف ، تلقى أكوش جزءًا من كبد ابنه في 26 أغسطس 2013 ، ولكن تم القبض عليه في صالة كبار الشخصيات في مطار فالنسيا بعد خمسة أشهر، وزعم السياسي أنه لم يكن يعلم في ذلك الوقت أن شراء الأعضاء الحيوية من الأحياء أمر محظور بموجب القانون الإسباني.

 

قدم للمحاكمة في فالنسيا عام 2019 ، والتي انتهت باتفاق بين الادعاء والمتهم، ولم يطعن المليونير اللبناني وأقاربه في رواية المحكمة للأحداث ووافق على السجن لمدة عام فيما قبل أقاربه عامين.

قدم للمحاكمة في فالنسيا عام 2019 ، والتي انتهت باتفاق بين الادعاء والمتهم.  لكن المجموعة عادت الآن للمحاكمة بعد أن ألغت المحكمة العليا النتيجة وأمرت بإعادة المحاكمة، وأمرت المحكمة بإعادة المحاكمة للاعتراف بالمنظمة الوطنية للزراعة ، وهي وكالة مستقلة تابعة لوزارة الصحة الإسبانية ، كطرف مصاب.

محاكمة مليونير لبناني في اسبانيا الاتجار بأعضاء البشر شراء أعضاء مليونير

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

1405 للجرام.. سعر الذهب اليوم في مصر على مستوى جميع الأعيرة

الحق اشتري الجرام يبدأ من 819 جنيها.. مفاجأة في أسعار الذهب الآن

تعليق الإسماعيلي على زيادة وزن صالح جمعة.. تفاصيل

الإعدام شنقا لقاتل سلمى بهجت فتاة الزقازيق

غموض بـ الأهلي .. مفاجأة مثيرة في أزمة كهربا مع غرامة الزمالك

الرئيس عبدالفتاح السيسي يستقبل قادة العالم المشاركين بمؤتمر المناخ cop 27

مفيش مانع نقولها | رسالة غامضة بـ لفظ مفاجئ من شوبير .. شاهد

بسبب الأهلي وفاركو | شوبير يكشف عن طوارئ وأزمة في الزمالك

ترشيحاتنا

المرأة وثقافة التسامح.. ندوة بجناح حكماء المسلمين بمعرض الشارقة الدولي للكتاب

بتصريح مثير ومبهم.. أول اعتراف روسي بالتدخل في الانتخابات الأمريكية

بعد استغلال اسمه.. إيلون ماسك يهدد منتحلي الصفة على تويتر

اليوم.. انطلاق قمة "مبادرة الشرق الأوسط الأخضر" برئاسة السيسي وولي العهد السعودي

الفرصة الرابعة للانتقام.. هل يثأر صلاح أمام ريال مدريد؟

بريطانيا : 65.5 مليون جنيه إسترليني لدعم الابتكار التكنولوجي الأخضر في مصر وكينيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فصتان قصير..رانيا يوسف تخطف الأنظار بإطلالة جديدة.. شاهد

وفد السويد يطرح جدول أعماله بندوة في مؤتمر المناخ .. صور

المنطقة الشمالية العسكرية تنفذ العديد من الفاعليات بمحافظات نطاق مسئوليتها

"ذا كراون" في مرمى الانتقادات قبل ساعات من عرضه عبر نتفليكس

فيديو

بيكتبوا اسمك بالقلم الرصاص.. ياسمين عز ترد على هجوم مايان السيد

بعد المطرب النقاش .. نجوم اشتغلوا نجارين ودليفري وصبي جزار

اقتحم لوكيشن التصوير.. مؤلف فيلم التاروت يروي تفاصيل طرد صاحب واقعة الكشري

آخرها في الهند.. مشاهد تحبس الأنفاس لانهيار جسور حول العالم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

مصر في القمة يا دعاة التخريب

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان "9"

كريمة أبو العينين

لأنها مصر

د.محمد داوود

حب الأوطان من الإيمان

هند عصام

مرنبيتاح .. الملك العجوز

إلهام أبو الفتح

قمة إنقاذ الأرض

سالي حجازي

حرب السوشيال ميديا

د جمال عبد ربه

الوطن.. البيت والمصير

اﻟﻤﺰﻳﺪ