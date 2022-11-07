استغل فقر المهاجرين لشراء أعضائهم.. مليونير لبناني بإسبانيا متورط في الاتجار بالبشر

يخضع مليونير لبناني للمحاكمة في إسبانيا بتهمة الاتجار بأعضاء البشر بعد مزاعم عن محاولته شراء كبد من مهاجرين فقراء غير شرعيين.

ووفقا لصحيفة “ديلي ميل” البريطانية، مثل حاتم عكوش وأربعة متهمين آخرين أمام المحكمة في فالنسيا لمحاولتهم شراء جزء من كبد لزرعه، ويُعتقد أن الرجل البالغ من العمر 69 عامًا، المصاب بمرض الكبد المستعصي، قد دعا الأشخاص الضعفاء للحصول على جزء من كبدهم مقابل المال والعمل.

يُزعم أن عكوش - العمدة السابق لمدينة الخرايب اللبنانية، فعل ذلك عن طريق اثنين من أبناء أخيه ، كانا يديران شركة رخام في نوفيلدا ، مقاطعة أليكانتي ، منطقة فالنسيا.

لكن تم القبض على الرجال عندما علم متطوع في منظمة غير حكومية تعمل مع مهاجرين غير شرعيين عن امرأة جزائرية اتصلوا بها، وكانت السيدة البالغة من العمر 28 عامًا قد ذهبت لإجراء اختبارات استعدادًا للتبرع بالأعضاء ولكن تم استبعادها في النهاية لأنها كانت حامل في ذلك الوقت.

مليونير لبناني تاجر بالبشر

تمثل هذه الحالة المرة الأولى التي يتم فيها اكتشاف تهريب محتمل للأعضاء البشرية في إسبانيا، وبدأت الشرطة في فالنسيا التحقيق ووجدت أن سبعة آخرين على الأقل ذهبوا إلى العيادات لإجراء نفس الفحوصات مثل السيدة الجزائرية.

اكتشفوا أن كل مرشح محتمل كان برفقة نفس الشخص قريبه خلال زياراتهم، وقالت النيابة إن كل شخص معرض للخطر بشكل خاص بسبب أصله وبسبب المصاعب الاقتصادية.

فشلت خطتهم عندما اشتبه العاملون في مستشفى برشلونة في رجل روماني مشرد كان من الممكن أن يتبرع بجزء من الكبد، لكن كان من الممكن تجنب كل ذلك خاصة أنه بعد التشاور مع الأطباء للمرة الثانية ، اكتشف ابن عكوش أنه متوافق مع والده ، ووافق على التبرع.

في نهاية المطاف ، تلقى أكوش جزءًا من كبد ابنه في 26 أغسطس 2013 ، ولكن تم القبض عليه في صالة كبار الشخصيات في مطار فالنسيا بعد خمسة أشهر، وزعم السياسي أنه لم يكن يعلم في ذلك الوقت أن شراء الأعضاء الحيوية من الأحياء أمر محظور بموجب القانون الإسباني.

قدم للمحاكمة في فالنسيا عام 2019 ، والتي انتهت باتفاق بين الادعاء والمتهم، ولم يطعن المليونير اللبناني وأقاربه في رواية المحكمة للأحداث ووافق على السجن لمدة عام فيما قبل أقاربه عامين.

قدم للمحاكمة في فالنسيا عام 2019 ، والتي انتهت باتفاق بين الادعاء والمتهم. لكن المجموعة عادت الآن للمحاكمة بعد أن ألغت المحكمة العليا النتيجة وأمرت بإعادة المحاكمة، وأمرت المحكمة بإعادة المحاكمة للاعتراف بالمنظمة الوطنية للزراعة ، وهي وكالة مستقلة تابعة لوزارة الصحة الإسبانية ، كطرف مصاب.