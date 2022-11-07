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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

مياه القناة: استمرار تطهير مروقات محطات السويس والإسماعيلية وبورسعيد

مياه القناة : استمرار
مياه القناة : استمرار تطهير مروقات محطات السويس والإسماعيلية

 أعلن اللواء عبد الحميد عصمت رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، اليوم الاثنين، علي استمرار الصيانة النصف ثانوية لأعمال غسيل الخزانات الأرضية وتطهير وتعقيم مروقات محطات مياه الشرب " بالسويس، والإسماعيلية، والإسماعيلية"، وذلك طبقا للخطة الدورية الموضوعة، من أجل تقديم خدمات أفضل ومتميزة للمواطنين وتقديم كوب مياه نظيف مطابق للمواصفات القياسية والصحية المصرح بها.

مياه القناة : استمرار تطهير مروقات محطات السويس والإسماعيلية وبورسعيد

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وقال اللواء عبد الحميد عصمت، انه تم الانتهاء من أعمال تطهير مروق محطة مياه أبوعارف القديمة بمحافظة السويس، بطاقة تصميمية 8500 م3، يوم، ومروق رقم 1 محطة مياه غرب النفق، ومحطة مياه فايد الكبري بسعة تصميمية 120 ألف متر مكعب يوم، ومحطة مياه فنارة العمدة بسعة تصميمية 30 لتر/ ث، ومحطة مياه أبوسلطان البلد بسعة تصميمية 90 لتر/ ث،، ومحطة مياه سرابيوم بطاقة تصميمية 90 لتر/ ث.

مياه القناة : استمرار تطهير مروقات محطات السويس والإسماعيلية وبورسعيد

بالإضافة الي محطة مياه الساحل بطاقة تصميمية 60 لتر/ ث، محطة مياه القنطرة غرب الكبري 68 ألف متر مكعب يوم، ومحطة مياه الكيلو 19 بطاقة تصميمية 34 ألف متر مكعب يوم، ومحطة مياه الكيلو 14 بطاقة تصميمية 90 متر مكعب يوم، ومحطة مياه الانجليزية بالقصاصين بطاقة تصميمية 3300 متر مكعب يوم، ومحطة مياه المصرية بسعة تصميمية 3300 متر مكعب يوم.

مياه القناة : استمرار تطهير مروقات محطات السويس والإسماعيلية وبورسعيد

وأكد رئيس شركة مياه القناة، انه جاري الاستمرار في أعمال غسيل الخزانات الأرضية وتطهير وتعقيم مروقات، في محطات مياه محافظة بورسعيد، منها محطة الكاب القديمة بطاقة تصميمية 8400 متر مكعب يوم، ومحطة مياه الصدق 120 الف متر مكعب يوم، ومحطة مياه بحر البقر الجديدة بطاقة تصميمية 14 ألفا و400 متر مكعب يوم، ومحطة بحر البقر القديمة بطاقة تصميمية 4800 متر مكعب يوم.

مياه القناة : استمرار تطهير مروقات محطات السويس والإسماعيلية وبورسعيد

وأوضح اللواء عبد الحميد عصمت، أن عمليات غسيل وتعقيم مروقات المحطات بمحافظات القناة تتم بواسطة فنيي المحطات، والمعامل والتشغيل والصيانة، باستخدام أحدث الأساليب العلمية التي تعمل علي تنقية المياه من الشوائب مثل الطمى، والرمال، والشوائب، والترسيب، وتقطير، في عملية تطهير وغسل المروقات بكل محطة مياه، وذلك تحت إشراف المعمل الكيميائي، وذلك إيمانًا بأهمية توفير كوب ماء نظيف لكل مواطن، والعمل دائما على تقديم خدمات أفضل ومتميزة.

مياه القناة : استمرار تطهير مروقات محطات السويس والإسماعيلية وبورسعيد
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