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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

قطع المياه 12 ساعة عن بعض المناطق ببني سويف.. تفاصيل

رئيس مجلس ادارة مياة
رئيس مجلس ادارة مياة بني سويف

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي ببني سويف، أنه تقرر قطع المياه عن عدد مدينة سمسطا وقرى الشنطور ومازورا،  لمدة 12 ساعة ، اعتباراً من الساعة 8 صباحاً  حتى 8 مساءً "يوم الأربعاء المقبل "وذلك  بسبب قيام الشركة بأعمال تطهير  بمحطة مياه الشيخ عابد ، طبقا لخطة التطهير الدورية التي تنفذها الشركة في هذا الجانب.

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وتتقدم الشركة باعتذارها عن قطع المياه خلال الفترة المذكورة، مناشدة المواطنين، وأصحاب المخابز وكافة المنشآت الحيوية تدبير احتياجاتهم الأساسية من المياه خلال تلك الفترة، ومنوهة عن قيامها بتدبير سيارات مياه شرب نقية عند الحاجة إليها، مع التأكيد على الاتصال من أي تليفون أرضى على الخط الساخن (125) حال وجود شكوى في هذا الشأن
 

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