عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

يترأسها السيسي وبن سلمان.. ما هي مبادرة الشرق الأوسط الأخضر|رؤية شاملة

السيسي وبن سلمان
السيسي وبن سلمان

"المعيار العملى هو المقياس الحقيقي لجدية المبادرات والمؤتمرات".. هكذا دائما لسان حال الشعوب عند تقييم الفعاليات الدولية عند إطلاقها، وهو ما يدعوا لمعرفة ما هي مبادرة "الشرق الأوسط الأخضر"، بعد أن أعلن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، اليوم الإثنين، عن انطلاق المؤتمر الثاني للمبادرة برئاسة مشتركة بين ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، والرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، بمدينة شرم الشيخ بالتوزاي مع مؤتمر المناخ.

الفكرة 

مبادرة الشرق الأوسط الأخضر، تقوم على فكرة التزام دول المنطقة بجهود الاستدامة الدولية، للمساهمة في زيادة قدرات المنطقة على حماية كوكب الأرض، عبر وضع خارطة طريق طموحة ذات معالم واضحة تعمل على تحقيق جميع المستهدفات العالمية.

وتدعم المبادرة عمليات تنسيق الجهود بين شركاء المنطقة بالشرق الأوسط مع شركائها الإقليميين والدوليين من أجل نقل المعرفة وتبادل الخبرات، مما يسهم في تحقيق انخفاض كبير في الانبعاثات الكربونية العالمية، بالإضافة إلى تنفيذ أكبر برنامج إعادة تشجير في العالم.

البداية في الرياض 2021 

كانت باية انطلاق المبادرة منذ عام تقريا، وتحديدا أكتوبر 2021، بعد استضافة الممكلة السعودية، للقمة الأولى لمبادرة الشرق الأوسط الأخضر في الرياض، في قمة فريدة من نوعها ساهمات في تفعيل أول حوار إقليمي بشأن المناخ في المنطقة. 

دعم القادة المجتمعون مبادرات المملكة وأعربوا عن تقديرهم لهذه الجهود ومساهمتهم في  مجال العمل البيئي ومكافحة التغير المناخي، واتفق المشاركون من أكثر من 20 دولة على ضرورة التعاون وتوحيد الجهود لمواجهة تغير المناخ، ومتابعة التنسيق وعقد القمة بشكل دوري لوضع خطط تنفيذية لتحقيق أهداف مبادرة الشرق الأوسط الأخضر.

أرقام قياسية واضحة .. تلك أهداف المبادرة 

ووفقا للموقع الرسمي للمبادرة، فإنها تهدف لتحقيق مستهدفات واضحة وبأرقام واضحة، حيث حددت الهدف الأول، بتقليل الانبعاثات الكربونية إلى أكثر من 10% من المساهمات العالمية من خلال عدة مبادرات تتضمن تقليل الانبعاثات الكربونية الناجمة عن انتاج النفط في المنطقة إلى أكثر من 60%.

الهدف الثاني هو زراعة 50 مليار شجرة في جميع أنحاء الشرق الأوسط منها 10 مليارات شجرة بالمملكة السعودية، أي ما يعادل 5% من مستهدف التشجير العالمي، بجانب وضع 9 مشاريع فرعية للمبادرة يتم تنفيذها بالتوزاي مع تحقيق الأهداف الرئيسية، وتعمل على تكامل تحقيق الأهداف، وهي 

منصة تعاونية لتسريع تنفيذ مفاهيم الاقتصاد الدائري للكربون

صندوق استثمار إقليمي مخصص لتمويل الحلول التقنية للاقتصاد الدائري للكربون.

مركز إقليمي لاحتجاز الكربون واستخدامه وتخزينه.

مركز إقليمي للتنمية المستدامة لمصايد الأسماك.

مركز إقليمي للتغير المناخي.

مركز إقليمي للإنذار المبكر بالعواصف.

برنامج بذر سحابي إقليمي يهدف إلى زيادة معدّل هطول الأمطار بنسبة 10-20% انطلاقًا من خط الأساس الحالي.

مبادرة إقليمية لحلول الوقود النظيف لأغراض الطهي، من أجل توفير حلول غذائية نظيفة لأكثر من 750 مليون شخص حول العالم.

يطلقها ولي العهد السعودي اليوم.. تفاصيل مبادرة الشرق الأوسط الأخضر

ولي العهد السعودي يعلن تشكيل مركز إقليمي للتغير المناخي

وتلك الأهداف تصب في الأهداف العالمية الخاصة بالمناخ، فيكفي أن نشير إلى أن زراعة الـ50 مليار شجرة في منطقة الشرق الأوسط، سيعمل على تثبيت التربة، والحماية من الفيضانات والعواصف الغبارية، حيث تبلغ التكلفة الاقتصادية للعواصف الترابية وحدها أكثر من 13 مليار دولار سنويا داخل المنطقة.

مشاركة ضخمة في مؤتمر المبادرة بشرم الشيخ  

ومن أكبر دلائل نجاح المبادرة، هو مستوى وحجم المشاركة في المؤتمر الثاني للمبادرة، خصوصا مع رئاسة مصر المشتركة كون المؤتمر ينعقد بشرم الشيخ بالتوازي مع مؤتمر المناخ العالمي. 

ومن أبرز الحضور هذا العام هم رؤساء الحكومات والدول من مجلس التعاون الخليجي، ومنطقة الشرق الأوسط، ودول المشرق العربي وأفريقيا، بجانب مشاركة واسعة من الشركاء الدولين الرئيسين، ومنهم المملكة المتحدة واليونان.

منظمة مالية  بتمويل ضخم لتحقيق أهداف المبادرة 

ولتحقيق الأهداف الضخمة للمبادرة، يجب أن تكون هناك آلية واضحة لتمويل مشروعات المبادرة، وهو ما تحقق مع استثمارات معلنة في حلول الوقود النظيف، والتي أعلنت عنها عدد من دول الخليج بالمشاركة مع دول غربية، مثل تخصيص مبلغ 100 مليار دولار لأنتاج الطاقة البديلة في مشروع مشترك بين الإمارات والولايات المتحدة الأمريكية، وكذلك عدد آخر من المشروعات ذات نفس الهدف.

وكذلك تم إطلاق مؤسسة المبادرة الخضراء، وهي منظمة غير ربحية تسعى إلى دعم وضمان تنفيذ أهداف المبادرة بتمويل يصل إلى 39 مليار ريال سعودية يستهدف ضخها في مشروعات المبادرة، تساهم المملكة السعودية بـ15% في هذا الاستثمار .

أثر عالمي للمبادرة

وكانت للمبادرة تأثيرات عالمية، حيث أعلنت العديد من الدول اتباع نفس النهج الذي تضمنته المبادرة بأهدافها وخطط تنفيذها، ومنها دولة غيانا، الواقعة في أميركا الجنوبية، وهي أحدث دولة منتجة للنفط في العالم، التي بدأت في ضخ الخام نهاية عام 2019.

وقال نائب الرئيس بهارات جاجديو، في تصريحات، أطلقها بالتزامن مع بدء "كوب 27"، إنه لا يوجد ما يمنع من أن نصبح منتجا للنفط، ونحافظ في الوقت نفسه على مؤهلاتنا البيئية، ومواصلة الدعوة عالميا لاقتصاد خال من الكربون.

وقبل قمة «كوب 27»، عبرت دول أفريقية عن الموقف ذاته، وقال نائب وزير الطاقة الغاني محمد أمين آدم، لـ"وكالة الصحافة الفرنسية"، في أكتوبر الماضي، إن الدول الأفريقية تحتاج إلى تأمين التمويل لمشروعات النفط والغاز، حيث إن عائدات الوقود الأحفوري ضرورية لتمويل إجراءات التكيف مع المناخ.

مصر شرم الشيخ السيسي السعودية عبدالفتاح السيسي الرياض ولي العهد السعودي محمد بن سلمان الشرق الاوسط

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تراجع عالمى كبير في أسعار الدولار

غموض بـ الأهلي .. مفاجأة مثيرة في أزمة كهربا مع غرامة الزمالك

هدوء يسبق العاصفة.. تحذير عاجل من الأرصاد بسبب الطقس.. تغطية خاصة

مفيش مانع نقولها | رسالة غامضة بـ لفظ مفاجئ من شوبير .. شاهد

بسبب الأهلي وفاركو | شوبير يكشف عن طوارئ وأزمة في الزمالك

تعليق الإسماعيلي على زيادة وزن صالح جمعة.. تفاصيل

الرئيس عبدالفتاح السيسي يستقبل قادة العالم المشاركين بمؤتمر المناخ cop 27

عاجل.. الإعدام شنقا لقاتل سلمى بهجت فتاة الزقازيق

موضوعات متعلقة

على رأسهم عبدالناصر والسادات.. رؤساء قادتهم موهبة التمثيل إلى سدة الرئاسة "قصص ملهمة"

أموال طائلة.. نجاح مصري في تدشين صندوق تعويض الخسائر والأضرار بسبب المناخ

خريطة مشاركة وفود الدول العربية بمؤتمر المناخ COP27

من أجل التصدي لـ الانبعاث الحراري.. زعماء العالم يجتمعون في شرم الشيخ

أول أهداف مؤتمر المناخ بمصر.. ما هي خطة صفر انبعاثات كربونية 2050

جرائم الاستعمار.. عندما دافعت بريطانيا وفرنسا عن تجارة المخدرات في "حروب الأفيون"

على خطى الفيدرالي الأمريكي.. البنوك المركزية بدول الخليج ترفع أسعار الفائدة

من بينهم مصر.. 165مليون طفل وشاب بأربع دول عرضة لمخاطر تغير المناخ 2050

ترشيحاتنا

أماني عزت: 12 لجنة تنظيمية لإخراج قمة المناخ بشكل يليق بمصر..فيديو

مدبولي يبحث مع تحالف بلجيكي إنشاء مركز للهيدروجين الأخضر على البحر المتوسط

نشرة أخبار اتحاد الكرة والمنتخبات اليوم الاثنين 7/11/2022

ضرائب على المعاشات والرعاية الاجتماعية.. 7 قرارات في خطة إصلاح الاقتصاد البريطاني|تفاصيل

أخر تطورات إصابة شيكابالا مع الزمالك.. تفاصيل

البحوث الفلكية: خسوف القمر غدا لن يكون مرئيا في مصر والمنطقة العربية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

آخرهم نجلاء بدر وعنبة.. فنانون تعرضوا لكسر في القدم

للحديث عن سر اللوك الجديد.. نهلة سلامة في ضيافة "صدى البلد"

السر في دقيقتين | مفاجأة بشأن فيديو عمر كمال وطليقة الفيشاوي

فستان قصير..رانيا يوسف تخطف الأنظار بإطلالة جديدة.. شاهد

فيديو

ردود فعل واسعة عقب تصريحات الرئيس عن وقف الحرب الروسية الأوكرانية ..تغطية خاصة

فيفي عبده وزينب غريب وقصة تعليق أثار الجدل على مواقع التواصل "فيديوجراف"

أجواء القاعة الرئيسية.. السيسي يستقبل قادة الدول المشاركة بقمة المناخ.. تغطية خاصة

نادية الجندي تهدد منتحل شخصيتها..نجوم تصدروا التريند ..تغطية خاصة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

مصر في القمة يا دعاة التخريب

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان "9"

كريمة أبو العينين

لأنها مصر

د.محمد داوود

حب الأوطان من الإيمان

هند عصام

مرنبيتاح .. الملك العجوز

إلهام أبو الفتح

قمة إنقاذ الأرض

سالي حجازي

حرب السوشيال ميديا

د جمال عبد ربه

الوطن.. البيت والمصير

اﻟﻤﺰﻳﺪ