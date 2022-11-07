رئيسة سلوفاكيا: التحول الأخضر ليس سهلًا أو رخيصا

قالت رئيسة سلوفاكيا زوزانا تشابوتوفا، إن الانتقال من استخدام الغاز إلى الفحم لتوليد الطاقة يسرع دمار الكوكب، مؤكدة التزام بلادها بخطط إغلاق محطات الفحم في العام المقبل، رغم أزمة الطاقة العالمية.

وأضافت تشابوتوفا في كلمة خلال فعاليات قمة المناخ COP27 بمدينة شرم الشيخ، مساء الاثنين: «علينا أن نتحرك بسرعة صوب طاقة نظيفة ومتجددة، وسعيدة أن بلادنا طورت حلولًا ليكون استخدام تلك الطاقة ممكنا في أي مكان بالعالم».

ونوهت تشابوتوفا إلي أن «التحول الأخضر ليس سهلًا أو رخيصًا، كما أنه يؤثر على الضعفاء أكثر من غيرهم»، قائلة إن مساهمة سلوفاكيا في التمويل الأخضر، ازداد 5 مرات على الأقل.

وتابعت تشابوتوفا «في كينيا دعمنا 16 ألف مزارع، لزرع مليون شجرة كاجو من أجل إنتاج مستدام، لكن الحكومات وحدها لن تعالج الأزمة المناخية، يجب أن يتدخل التمويل الخاص والمبتكر، وأن يتحمل الكل نصيبه العادل».