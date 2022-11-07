بريطانيا وفرنسا تتفقان على حل أزمة المهاجرين عبر القنال الإنجليزي

اتفقت بريطانيا وفرنسا على حل لأزمة المهاجرين عبر القنال الإنجليزي بعد محادثات أجراها رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

والتقى رئيس الوزراء البريطاني ريتشي سوناك والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الإثنين، خلال فعاليات الدورة الـ27 لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP27) بمدينة شرم الشيخ، حيث احتلت قضية عبور القوارب الصغيرة مكانة بارزة على جدول أعمالهما.

ووصل حوالي 40 ألف شخص منذ بداية العام إلى بريطانيا بعد عبور القنال الإنجليزي، مع تعرض سوناك لضغوط شديدة لمعالجة هذه القضية.

وفي لندن، قال مقر رئاسة الوزراء البريطانية في "داونينج ستريت" إن اتفاقية جديدة بين المملكة المتحدة وفرنسا بشأن الهجرة قد تكون وشيكة، وقال المتحدث الرسمي باسم رئيس الوزراء البريطاني "تجري مناقشة اتفاق وأعتقد أنه في مراحله النهائية".

وأشار المتحدث إلى أن المحادثات حول تفاصيل الصفقة كانت تجري بشكل منفصل بين مسؤولي وزارة الداخلية، بدلاً من أن يتم التعامل معها من قبل سوناك وماكرون.