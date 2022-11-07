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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

البيت الأبيض يعلق على الاعترافات الروسية بشأن التدخل في الانتخابات الأمريكية

أمريكا وروسيا
أمريكا وروسيا

علق البيت الأبيض، اليوم الإثنين، علي تصريحات يفجيني بريجوزين، رئيس مجموعة فاجنر الروسية، بشأن التدخل في الانتخابات الأمريكية.

وقال البيت الأبيض، إن تصريحات بريجوزين بشأن التدخل في الانتخابات الأمريكية غير جديدة وغير مفاجئة.

وأوضح أن :كيانات مرتبطة بيفجيني بريجوزين كانت وراء محاولات التدخل في الانتخابات الأمريكية”.

من جانبها، قالت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الإثنين، إن “واشنطن لن تتساهل مع التدخل في انتخاباتنا بغض النظر عن مصدر ذلك التدخل”.

وفي وقت سابق، اعترف يفجيني بريجوزين، رجل الأعمال الروسي ومؤسس مجموعة فاجنر، بالتدخل في الانتخابات الأمريكية.

رجل أعمال روسي يعترف بالتدخل في الانتخابات الأمريكية

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وقال بريجوزين في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي "لقد تدخلنا في الانتخابات الأمريكية، ونحن سنواصل التدخل بعناية على طريقتنا الخاصة.. نحن  نعرف كيف نفعل ذلك".

 ونُشر هذا التعليق عشية انتخابات التجديد النصفي في أمريكا، ردًا على طلب للتعليق من موقع إخباري روسي.

وأضـاف بريجوزيـن والمعروف بـ “طباخ بوتين”: “خلال عملياتنا متناهية الدقة، سنستأصل الكليتين والكبد دفعة واحدة، دونما أن يوضح ماذا يقصد”.

 وكان رئيس مجلس الدوما الروسي، فياتشيسلاف فولودين، نفى جملة وتفصيلا في وقت سابق، ما وصفها بشائعات حول تدخل موسكو في الانتخابات الامريكية، مشددا على أن بلاده لا تفعل ذلك، كما لا تسمح بالتدخل في شؤونها الداخلية.

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