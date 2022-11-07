وزير الطيران: مطار القاهرة يستوعب 70 ألف راكب يوميا.. فيديو

قال الفريق محمد عباس وزير الطيران المدني، إننا لدينا مرونة في أسعار تذاكر السفر على مصر للطيران.

وأوضح عباس خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسي ببرنامج " علي مسئوليتي" والمذاع عبر قناة "صدى البلد"،: "مطار القاهرة يستوعب 70 ألف راكب يوميا"، لافتا: "المطار الجديد يضم صالة كبيرة وجراج متعدد الطوابق".

وأشار: "عملنا على التخلص من الازدحام في مطار القاهرة"، موضحا: "تم عمل جراج متعدد الأدوار لتخفيف حدة الازدحام".

وأوضح: "تم تركيب وحدة طاقة شمسية لتشغيل الجراج وهي صديقة للبيئة، ونولد الكهرباء من الطاقة الشمسية لتوفير استهلاك الكهرباء".