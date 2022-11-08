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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

كولر يتخذ قرارات هامة بشأن بطولتي كأس مصر والرابطة.. تفاصيل

صدى البلد

كشف المهندس فرج عامر، رئيس مجلس إدارة نادي سموحة السابق، عن بعض القرارات الهامة لـ مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول بالنادي الأهلي ، بشان بطولتى كاس مصر و كاس الرابطة . 

 

وكتب فرج عامر عبر فيسبوك  “ كولر قرر ان يكون علي لطفي هوًحارس مرمي الاهلي  الاساسي في بطولة كاس مصر ، وان يشارك مصطفي شوبير اساسيا في كاس  رابطة الاندية ، ويشارك  حسام حسن مهاجم  الاهلي اساسيا في بطولة كاس مصر ”. 

 

واصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أداء تدريباته صباح اليوم الاثنين على ملعب التتش بالجزيرة في إطار البرنامج التدريبي الذي حدده المدير الفني مارسيل كولر.

وقاد المدير الفني مارسيل كولر ؛ اللاعبين في فقرات تدريبية ركز خلالها على المهارات الفردية للاعبين والتدريب على الكرات العرضية والتصويب على المرمى.

واختتم كولر فقرات المران الجماعي بتقسيمة مصغرة شارك فيها جميع اللاعبين.

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