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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

رد صادم من الأهلي.. شوبير يكشف حقيقة رغبة أحمد فتحي في العودة للقلعة الحمراء| فيديو

صدى البلد

كشف الإعلامي أحمد شوبير، حقيقة رغبة أحمد فتحي، لاعب نادى بيراميدز، في العودة للأهلي؛ بعدما قررت إدارة النادي عدم التجديد له عقب انتهاء عقده مع النادي السماوي، واستبعاده من مباريات الفريق الأخيرة؛ ليعيش حالة من القلق والتوتر.

وقال أحمد شوبير عبر برنامجه المذاع على أون تايم سبورت “أحمد فتحي بالتأكيد يتمنى يختم حياته في النادي الأهلي وبالتأكيد النادي الأهلي مش موافق، ولا توجد نية تجاه أي مسئول في النادي الأهلي لكي يختتم أحمد فتحي حياته كلاعب داخل النادي الأهلي، لكنه مرحب به كعضو”. 

استبعاد أحمد فتحي من المباريات

استبعد المدير الفني لبيراميدز، اللاعب البالغ من العمر 38 عاما من مباراتي بيراميدز أمام إنبي والمصري بالجولتين الأولى والثانية بالدوري المصري الممتاز، الأمر الذي أثار غضب وتساؤل اللاعب.

واستفسر أحمد فتحي من هاني سعيد المدير الرياضي للفريق عن أسباب استبعاده من المباريات بعدما فضَّل البقاء بالفريق وعدم الرحيل خلال الميركاتو الصيفي الماضي، ليعده الأخير بعقد جلسة مع تاكيس جونياس للاستفسار منه عن سبب استبعاده.

مصر الأهلى الدوري المصري نادي بيراميدز احمد شوبير احمد فتحي النادي الأهلي

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