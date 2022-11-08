أبو الدهب: محمد صلاح خارج المقارنة مع أي لاعب مصري

أشاد محمود أبو الدهب محلل برنامج "البريمو" بما يقدمه محمد صلاح المحترف المصري الدولي في صفوف فريق ليفربول الإنجليزي ومنتخب مصر في الوقت الحالي، رغم حملات التشكيك التي يواجهها اللاعب حاليا.

وقال محمود أبو الدهب محلل برنامج "البريمو" عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" مع الإعلامي محمد فاروق :" في رأيي أن محمد صلاح خارج المقارنة مع أي لاعب مصري، مع احترامي للجميع، والهجوم عليه غير مبرر وغير منطقى رغم النجاحات التي يحققها".

وتابع: "ميزة محمد صلاح أنه لا يشغل باله بالمهاترات على مواقع التواصل الاجتماعي، ويعمل بقوة للتألق بشكل كبير مع ليفربول".