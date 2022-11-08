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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

15 مصريا يعتدون على موظفين كويتيين وترحيلهم خلال 24 ساعة

القبض علي متهم -
القبض علي متهم - ارشيفي

كشفت صحيفة القبس الكويتية نقلا عن مصادرها  عن إبعاد 15 وافدا مصريا من البلاد خلال الـ 48 ساعة القادمة لاعتدائهم علي مفتشي وزارة التجارة الكويتية.


وافادت المصادر بأن مفتشي وزارة التجارة والصناعة الكويتية تعرضوا للاعتداء والضرب على يد عدد من الوافدين المصريين في منطقة الضجيج، وذلك أثناء قيام موظفي الوزارة بحملات تفتيش على محلات بيع الأثاث في محافظة الفروانية.

وذكرت المصادر الكويتية انه تم التحقق من هويتهم عبر الكاميرات المنتشرة في المجمع التجاري محل الحادثة بمنطقة الضجيج.

وبينت المصادر المطلعة بأن موظفي التجارة قاموا بإبلاغ رجال وزارة الداخلية الذين قاموا بدورهم بالقبض على 15 وافد أعاقوا عمل مفتشي وزارة التجارة وتعدوا عليهم بالضرب، وقاموا بكسر «آيبادات» الموظفين الذين يقومون بتسجيل المخالفات التجارية من خلالها.

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