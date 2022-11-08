شاهد خسوف القمر| بث مباشر الآن

شاهد الخسوف الكلي للقمر وظهور القمر الدموي الآن

بدأ سكان العالم في البحث عن مشاهدة خسوف القمر مباشر الآن، وظهور القمر الدموي، حيث سيمر القمر عبر مركز ظل الأرض، ويغطي ظل الأرض 135.9% تقريبا من سطح القمر، والخسوف الكلي للقمر غير مشاهد في مصر، يأتى تزامنا مع موعد بدر شهر ربيع الآخر للعام الهجري الحالي 1444هـ .

ولا يشاهد خسوف القمر في مصر والمنطقة العربية، وسيختفي القمر قرابة ساعة و 25 دقيقة، يعد هذا الخسوف هو آخر خسوف كلي للقمر لهذا العام، تستغرق جميع مراحل الخسوف منذ بدايته وحتى نهايته 5 ساعات و54 دقيقة تقريبا.

خسوف القمر و ظهور القمر الدموي الآن بالسماء

وسيبدأ خسوف القمر و ظهور القمر الدموي بخسوف شبه ظلي ستكون في الساعة 10 ودقيقتين و17 ثانية صباحا بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة، ويبدأ الخسوف الجزئي في الساعة 11 و9 دقائق و12 ثانية، فيما يبدأ الخسوف الكلي في الساعة 12 و16 دقيقة و39 ثانية، وذروته في الساعة الواحدة و22 ثانية ظهرا، ونهايته في الساعة الواحدة و41 دقيقة و37 ثانية.

بث مباشر لخسوف القمر عبر هذا الرابط

ويمكن لجميع الراغبين لـ مشاهدة الخسوف الكلي للقمر، ومتابعة بث مباشر لـ خسوف القمر ورؤية القمر الدموي، الدخول عبر الرابط التالي ومتابعته منذ بدايته فى تمام الساعة 10 ودقيقتين وحتي نهايته في الساعة الواحدة و41 دقيقة و37 ثانية.

https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=BjKUlaGmE2g&feature=youtu.be&fbclid=IwAR1SPoetTct2Gw7aK8tSOdjFdRrT6zTrw8XKIZ1ykpTeEuc9dgyIq1r-05c

خسوف القمر و ظاهرة القمر الدموي

قال الدكتور أشرف تادرس أستاذ الفلك بـ المعهد القومي للبحوث الفلكية ورئيس قسم الفلك السابق، أن الخسوف الكلي للقمر يحدث عندما يمر القمر بالكامل خلال ظل الأرض ، فيصبح لونه قاتما تدريجيا ثم يتحول إلى اللون الصدئ أو الأحمر الدموي.

يتحرك القمر إلى الجزء الخارجي من ظل الأرض، ويتلون القمر باللون الأحمر، ويحدث الخسوف عندما يسقط القمر بكامله تحت ظل الأرض أثناء حركته من الغرب للشرق، وتكون الشمس والقمر والأرض في حالة اقتران كوكبي، حيث تحجب الأرض كل أشعة الشمس التي تقع على القمر.

ويحدث القمر الدموي فقط عندما يكون القمر في خسوف كلي، حيث يكون القمر تحت ظل الأرض بالكامل، لكن تتسرب بعض أطياف الشمس الحمراء المنعكسة من الأرض أثناء شروق الشمس أو غروبها، ومع تمدد تلك الموجات الحمراء، وعندما يضرب هذا الضوء سطح القمر، فإنه يظهر باللون الأحمر مسببا ظاهرة القمر الدموي.

المناطق التى تشاهد خسوف القمر

واشار تادرس إلي أن المناطق التي سترى هذا الخسوف هي المناطق التي يظهر فيها القمر عند حدوثه ومنها شمال وشرق أوروبا، أستراليا، آسيا، أمريكا الشمالية، معظم أمريكا الجنوبية، المحيط الباسفيكي، المحيط الأطلنطي، المحيط الهندي، القارة القطبية الشمالية، والقارة القطبية الجنوبية، ولكنه لا يرى في أفريقيا أو أوروبا ، وبالتالي لا يرى في مصر أو المنطقة العربية .

كما أضاف أن الخسوف القمري يحدث في وضع التقابل أي في منتصف الشهر الهجري عندما يكون القمر بدرا، ويكون تواجده عند إحدى العقدتين الصاعدة أو الهابطة الناتجة عن تقاطع مستوى مدار القمر مع مستوى مدار الشمس (البروج)، أو قريبا منها، حيث تقع الأرض في هذه الحالة بين الشمس والقمر، على خط الاقتران، وهو الخط الواصل بين مركزي الأرض والشمس أو قريبا منه.

خسوفا قمريا كاملا، يعرف باسم قمر الدم

يشهد العالم اليوم الثلاثاء، خسوفا قمريا كاملا، يعرف باسم "قمر الدم"، والذي لن يتكرر خلال السنوات الثلاث المقبلة، مما يمثل فرصة نادرة لرصده، حيث يظهر القمر باللون البرتقالي المائل للاحمرار المختلط من ضوء غروب الشمس وشروقها.

وهذا الخسوف الكلي القمر هو الثاني للقمر هذا العام، وكان الأول في مايو، ولن يحدث الخسوف التالي قبل عام 2025، وسيغيب الخسوف بالكامل عن أفريقيا ودول الشرق الأوسط ومعظم أوروبا حيث سيتعين عليهم الانتظار حتى عام 2025.

خسوف القمر فى القرآن

قال تعالى في كتابه الكريم "فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ (7) وَخَسَفَ الْقَمَرُ (8) وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ (9) يَقُولُ الْإِنسَانُ يَوْمَئِذٍ أَيْنَ الْمَفَرُّ (10) سورة القيامة.

دعاء خسوف القمر

الحمد لله حمدًا دائمًا طاهرًا طيبًا مباركًا فيه.. ملء السماوات وملء الأرض.. وملء ما بينهما.. وملء ما شئت من شيء بعد.. أحق ما قال العبد.. وكُلُنا لَكَ عبد. الحمد لله كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك.. سبحانهُ ما أعظم شأنه اللهم صل على سيدنا مُحمد.. النبي الأمي.. الطاهر الذكي.. الذي قال فيه العظيم.. وإنك لعلى خُلق عظيم.. وعلى آله وصحبه حق قدره ومقدارهِ العظيم.

اللهم اهدنا فيمن هديت.. وعافنا فيمن عافيت.. وتولنا فيمن توليت.. وبارك لنا فيما أعطيت.. وقنا واصرف عنا شر ما قضيت.. نستغفرُكَ ونتوب إليك.. فلولا أنت ما تبنا إليك.

اللهم إنا نستغفرُكَ ونتوب إليك.. توبة عبد ظالمِ لنفسهِ لا يملك لنفسهِ ضرًا ولا نفعا.. ولا موتًا ولا حياةً ولا نشورا.