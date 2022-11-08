عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

حبس 15 متهما لحيازتهم مواد مخدرة بالقليوبية

حملة أمنية
حملة أمنية

أمرت جهات التحقيق بالقليوبية، بحبس 15 متهما 4 أيام علي ذمة التحقيق لترويجهم المواد المخدرة والذخيرة خلال حملة أمنية مكبره شملت عدة أقسام بنطاق المديرية، كما أمرت جهات التحقيق بإرسال المواد المخدرة للمعمل الكيميائي لفحصها وإعداد تقرير بشأنها. 


وكان قد شن قطاع الأمن العام بمُشاركة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة تحت إشراف اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية حملة مكبرة لاستهداف وضبط عدد من العاطلين بحوزتهم كمية من المواد المخدرة مختلفة الأنواع، وأسلحة نارية غير المرخصة وضبط المحكوم عليهم الهاربين، وتحررت محاضر بنطاق مراكز وأقسام الشرطة بالمديرية.


أسفرت الحملة بقيادة اللواء محمد السيد مدير المباحث الجنائية عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية أبرزها ضبط 14 قضية إتجار في المواد المخدرة ضُبط خلالها كمية من المواد المخدرة والأقراص المخدرة المتنوعة بحوزة 15 متهما لـ 4 منهم معلومات جنائية، وضبط 3 قطع سلاح نارى وأبيض، وتنفيذ 4485 حكما قضائيا متنوعا.


تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وذلك فى إطار الجهود الأمنية المبذولة لمكافحة الجريمة بشتى صورها وإستهداف وضبط حائزى الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة والمواد المخدرة وضبط المحكوم عليهم الهاربين.

القليوبية مدير أمن القليوبية مواد مخدرة اسلحة نارية مكافحة المخدرات الامن العام

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هشموا رأسهما.. 3 رجال يتخلصون من شقيقتهم وعشيقها بعد انتشار فيديوهات إباحية لهما

البلدي بـ 64 جنيهًا.. أسعار الدواجن والبيض والبط اليوم الثلاثاء 8 نوفمبر

بعد 12 ساعة فقط.. استبعاد نجم الأهلي من معسكر منتخب مصر

قرأ الفاتحة.. الحقيقة والتفاصيل الكاملة حول اعتناق دروجبا الإسلام

الدولار يتراجع بقوة عالميا.. وهذا سعره مقابل الجنيه الآن في البنوك

أمريكية 65 عاما تنجب طفلة بدلا من ابنها وزوجته..اعرف السر

بعد عودة شيرين عبد الوهاب إلى حسام حبيب.. صور غير منتشرة جمعتهما| شاهد

اشتري بسرعة الجرام يبدأ من 812 جنيها.. مفاجأة في أسعار الذهب الآن

موضوعات متعلقة

ضبط منتحل صفة فرد شرطة بالقليوبية وعاطل بحوزته 116 تذكرة هيروين

حبس بائع خضار مزق جسد نجار بسبب تروسيكل في القليوبية

ترشيحاتنا

ياسمين فؤاد ونظيرتها التونسية توقعان برنامجاً تنفيذياً للتعاون في مجالات حماية البيئة

طلاب مصر يتنافسون على لقب بطل تحدي القراءة العربي للموسم السادس بدبي| تفاصيل

بمشاركة السيسي.. بث مباشر لـ انطلاق قمة رؤساء دول شرق المتوسط

المهيري: دعوة السيسي لوقف الحرب الروسية الأوكرانية يثبت حرص مصر على السلام

روسيا تعزز انتشارها في خيرسون.. الكشف عن مخططات إرهابية ضد مسئولين بالمدينة

بعد رحيله عن قناة الزمالك.. مفاجأة بشأن وجهة خالد الغندور المقبلة |خاص

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد عودة شيرين عبد الوهاب إلى حسام حبيب.. صور غير منتشرة جمعتهما| شاهد

عملة معدنية جديدة في مصر فئة 100 جنيه .. اعرف القصة

في أسبوعين.. أسرع ريجيم خارق لنحت قوامك

نوع مهمل من الفواكه خارق في محاربة ألم المفاصل

فيديو

زيارة تانية قريب.. أنغام: استمتعت بوجودى فى جبل الفيل بمدينة العلا

تصفيق حاد.. ماذا طلب الرئيس السيسي من قادة العالم/ فيديو جراف

علاقة غير شرعية.. 3 أشقاء ينتقمون من شقيقتهم وعشيقها | تفاصيل صادمة

«كنت بنام أنا وعشيقي وجوزي على سرير واحد».. تفاصيل اعترافات قاتلة زوجها في بولاق الدكرور "فيديوجراف"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

شرم الشيخ

د. ماريان جرجس

من شرم الشيخ.. تستغيث الأرض !

نسرين حجاج

التصحر والجفاف.. أزمات تواجه مؤتمر المناخ

عبدالرازق توفيق

عبد الرازق توفيق يكتب من شرم الشيخ: «COP27».. شهادة نجاح للجمهورية الجديدة

المستشار أسـامة الصعيدي

مصر في القمة يا دعاة التخريب

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان "9"

كريمة أبو العينين

لأنها مصر

د.محمد داوود

حب الأوطان من الإيمان

اﻟﻤﺰﻳﺪ