إسماعيل يوسف: إمام عاشور يقدم مستوى متميزا

قال إسماعيل يوسف، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك السابق، إن المغربي زكريا الوردي، لاعب وسط نادي الزمالك، صغير في السن، لديه بعض العيوب الفنية، وتهوره بسبب عمره الصغير، ولكنه سيكون لاعبًا متميزًا في القريب العاجل.

وأضاف يوسف في تصريحات تليفزيونية عبر قناة الزمالك: فنيًا الوردي لاعب جيد ووجهة نظري يشارك في مركز 6 وليس مركز 8، وسيتطور في الفترة المقبلة، و لا أريد الاستعجال في الحكم عليه، يجب أن نمنحه فرصة التأقلم، ولكي نحكم عليه فنيًا يحتاج إلى 10 مباريات.

وأوضح نجم الزمالك السابق: إمام عاشور يمتلك مواصفات تؤهله للمشاركة في مركز 6 و8، ولا يقلقني إلا عقله وسنه الصغير، ويجب أن يدرك أنه عليه مسؤوليات كثيرة جدًا، وجمهور الزمالك وضعه في مكانة كبيرة.

وأتم يوسف تصريحاته قائلاً: إمام عاشور، قدم مستويات متميزة مع الزمالك، في الموسم المنقضي، وكان سببًا رئيسًا في تتويج الفريق الأبيض بلقبي الدوري وكأس مصر، والجميع ينتظر منه الكثير، سواء مع الزمالك، أو منتخب مصر.