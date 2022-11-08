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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ بورسعيد يتابع سير وانتظام العملية التعليمية

محافظ بورسعيد يتابع
محافظ بورسعيد يتابع سير وانتظام العملية التعليمية

تابع اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الثلاثاء، سير وانتظام العملية التعليمية بمدرسة القناة الإعدادية بنين، وذلك ضمن متابعة محافظ بورسعيد المستمرة للمدارس للوقوف على انضباط وسير العملية التعليمية، رافقه خلالها الدكتورة هالة عبد السلام، وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد،  وعدد من قيادات التعليم.

 

محافظ بورسعيد يتابع سير وانتظام العملية التعليمية

وتفقد محافظ بورسعيد عددا من الفصول التعليمية، حيث شدد على أهمية توفير جميع سبل الراحة للطلاب خلال العام الدراسي الحالي، ومتابعة انضباط العملية التعليمية، ومعدلات حضور وغياب الطلاب، منوها إلى ضرورة التزام الطلاب والمعلمين بالحضور وعدم الغياب إلا في الحالات الضرورية.

محافظ بورسعيد يتابع سير وانتظام العملية التعليمية

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كما التقى محافظ بورسعيد عددا من الطلاب، موجها لهم رسالة أكد خلالها أهمية دور المدرسة في بناء الشخصية مع البيت، مطالبًا الطلاب وأولياء الأمور بالابتعاد عن الدروس الخصوصية، والالتزام بالحضور في المدرسة والاستجابة للجهود الحكومية في مواجهة ظاهرة الدروس الخصوصية، ودعم جهود تطوير العملية التعليمية.

محافظ بورسعيد يتابع سير وانتظام العملية التعليمية
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