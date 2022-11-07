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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ بورسعيد يشكر رئيس رياضة النواب لتواصله الدائم في حل المشكلات

محافظ بورسعيد ورئيس
محافظ بورسعيد ورئيس شباب النواب

استقبل اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، الدكتور محمود حسين رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، وذلك بمقر ديوان عام محافظة بورسعيد،  في إطار اللقاءات المتواصلة مع النواب لبحث ومناقشة مختلف الموضوعات والقضايا التي تمس حياة المواطنين.

 

ووجه محافظ بورسعيد الشكر لرئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب،  على تواصله المستمر مع الأجهزة التنفيذية وتذليل العديد من العقبات في مختلف الموضوعات،  كما أكد أهمية الدعم المستمر لعدد من الملفات التي تهم المواطنين بمحافظة بورسعيد .

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واستعرض المحافظ مع الدكتور محمود حسين مستجدات الأعمال فى عدد من المشروعات الجاري تنفيذها ببورسعيد ، وأثنى على الدور الكبير  أعضاء مجلسي النواب والشيوخ في عدد من القضايا التي تمس حياة المواطنين بمحافظة بورسعيد،  ودعم خطط المحافظة المستقبلية والمساهمة في حل مشاكل المواطنين وتوفير احتياجاتهم.

 

هذا ويجرى محافظ بورسعيد لقاءات متواصلة مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ،  للوقوف على ما تشهده محافظة بورسعيد من مشروعات تنموية وخدمية بصفة مستمرة،  وتقديم الدعم وتذليل كافة المعوقات في مختلف القضايا.

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