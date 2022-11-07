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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الصرف الصحي.. قطار التطوير يصل زهور بورسعيد والضواحي.. تفاصيل

قطار التطوير يصل
قطار التطوير يصل زهور بورسعيد بمناطق خالد بن الوليد و عمر بن

سعت الأجهزة التنفيذية ببورسعيد لحل واحدة من أكبر المشكلات التي استمرت لسنوات طويلة بداخل أكثر الأحياء  كثافة سكانية ( الزهور والضواحي)  ،  وهي مشكلة الصرف الصحي و تشويه المظهر الحضاري والجمالي للمناطق السكنية وما يعقبها من ٱثار سلبية على قاطني تلك المناطق.

قطار التطوير يصل زهور بورسعيد بمناطق خالد بن الوليد و عمر بن الخطاب

 وقرر محافظ بورسعيد وضع حلول جذرية لإنهاء مشكلة الصرف الصحي بأحياء الضواحي والزهور، وذلك من خلال تطوير وإنشاء عدد من محطات الصرف الصحي المصممة على أعلى مستوى وفق أحدث الأنظمة في هذا المجال،  لخدمة أحياء الزهور والضواحي و منع حدوث أي مشكلات مرة أخرى في قطاع الصرف الصحي.

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قطار التطوير يصل زهور بورسعيد بمناطق خالد بن الوليد و عمر بن الخطاب

وأعلن اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد عن البدء في تطوير ورفع كفاءة منظومة الصرف الصحي في مناطق خالد بن الوليد و عمر بن الخطاب بنطاق حي الزهور،  وذلك على غرار تطوير مناطق شباب المدينة وقبضايا و علي بن أبي طالب. 

قطار التطوير يصل زهور بورسعيد بمناطق خالد بن الوليد و عمر بن الخطاب

 وأكد محافظ بورسعيد أن حي الزهور يشهد نقلة نوعية في مستوى الخدمات،  ويشهد تطوير شامل في البنية التحتية غير مسبوق.

قطار التطوير يصل زهور بورسعيد بمناطق خالد بن الوليد و عمر بن الخطاب


ووجه محافظ بورسعيد بتكثيف العمل في إنشاء وتطوير شبكات الصرف الصحي بجميع المناطق داخل حي الزهور،  والتنسيق الكامل بين الجهات المختصة بالعمل،  والالتزام بالمدة الزمنية المقررة لنهو العمل،  مؤكدا على تقديم كافة الدعم لتنفيذ أعمال التطوير على أعلى مستوى.

قطار التطوير يصل زهور بورسعيد بمناطق خالد بن الوليد و عمر بن الخطاب
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