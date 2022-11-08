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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بشروط ميسرة| طرح إسكان استثماري للشباب في بورسعيد.. والسداد على 30 سنة

المهندس عماد البرشة
المهندس عماد البرشة وكيل وزارة اسكان بورسعيد

أعلن المهندس عماد البرشة وكيل وزارة الإسكان و المرافق بمحافظة بورسعيد عن نجاح المحافظة بدعم اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد فى التوصل مع صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى بالقاهرة، لإتاحة الحصول على كراسة مشروع الإسكان الاستثمارى بشرق كلية التربية الرياضية فى مدينة بورفؤاد لكافة الراغبين من أبناء بورسعيد .

المهندس عماد البرشة وكيل وزارة اسكان بورسعيد 

وقال البرشة فى تصريحات خاصة أن كراسة الشروط كانت مطروحة خلال الفترة الماضية بنقابة المهندسين الفرعية بمحافظة بورسعيد دعما للمهندسين عقب توصل النقابة لاتفاق مع صندوق الإسكان الاجتماعى والتمويل العقارى وهو ما نجحت المحافظة فى تعميمه على كل أبناء بورسعيد.

المهندس عماد البرشة وكيل وزارة اسكان بورسعيد 

واضاف وكيل اسكان بورسعيد أنه سبق وأن طرحت 3 كراسات لذات المشروع أعوام 2019 و 2020 و2021 وكانت بمقدمات 135 ألف جنيه لأول طرح، و50 ألفا لثاني طرح، و55 ألفا لثالث طرح، وجميعها قوبلت بالرفض من المواطنين؛ اعتراضا على نظام السداد المرتبط بكل كراسة.

المهندس عماد البرشة وكيل وزارة اسكان بورسعيد 

وأوضح وكيل اسكان بورسعيد، أن الطرح جاء للوحدات الاستثمارية للاسكان الاجتماعى لـ 66 عمارة و53 عمارة كاملة التشطيب، بمساحات 110 أمتار و116 مترا. 

المهندس عماد البرشة وكيل وزارة اسكان بورسعيد 

وأكد وكيل إسكان بورسعيد، أن سبب الإحجام؛ جاء نظرا لأن مقدم الجدية كان 55 ألفا، ودفعة سداد قبل التسليم بواقع 10٪ من إجمالى ثمن الوحدة، بما يعادل سداد الراغب ما يقرب من 150 ألف جنيه، قبل الأقساط التى كانت على 3 سنوات، بواقع 22 ألف جنيه كل 3 أشهر، وبعدها تسدد باقي الأقساط على 7 سنوات، ضمن مبادرة الرئيس، وبنسبة تناقصية.

المهندس عماد البرشة وكيل وزارة اسكان بورسعيد 

وأكد وكيل اسكان بورسعيد أن الكراسة الجديدة جاءت بنظام مختلف وميسر، وهى عبارة عن جدية حجز 55 ألف جنيه، يليها دفع 6 أقساط على سنة ونصف، بواقع قسط كل 3 أشهر بقيمة 15 ألف جنيه، وباقى ثمن الشقة يُقسَّط على 30 عاما، وفق الدخل الشهري.

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وشدد وكيل اسكان بورسعيد على أن المشروع، فرصة للمتقدمين والمنتظرين لمشروع الإسكان التعاوني، والذي لم يختلف كثيرا في شروطهي عن الإسكان الاجتماعي، لافتا إلى أن التسليم سيكون خلال 69 أشهر لجزء من العمارات، والباقي بحد أقصي عاما، حيث أن التشطيب بدأ في عدد كبير من الوحدات.

المهندس عماد البرشة وكيل وزارة اسكان بورسعيد 

ووجه وكيل إسكان بورسعيد، رسالة لكل أبناء بورسعيد والنقابات والمؤسسات والشركات الداعمة للعاملين بها؛ بالتوجه إلى مقر نقابة المهندسين في شارع عرابي؛ لسحب الكراسة مجانا، دون سداد أي رسوم، وتسجيل بيانات الراغبين الجادين؛ لإخطار صندوق التمويل العقاري بعددهم.

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