عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

راية القابضة للاستثمارات المالية تعلن تفاصيل مشاركتها في مؤتمر المناخ

صدى البلد

 أعلنت شركة راية القابضة للاستثمارات المالية مشاركتها بمؤتمر قمة المناخ في دورته  السابعة والعشرين المنعقدة في مدينة شرم الشيخ اعتبارًا من 6 إلى 18 نوفمبر الجاري، من خلال فعالية موازية تتناول موضوع الاقتصاد الأخضر ودور المؤسسات المالية الفاعلة بالقطاعين العام والخاص في تحقيق أهداف الاستدامة البيئية والحد من تغير المناخ بمصر وإفريقيا.

تأتي المشاركة في الفعالية المنعقدة بالمنطقة الزرقاء بمقر المؤتمر، اليوم “الثلاثاء”، انطلاقًا من استراتيجيتها الداعمة للتحول الأخضر واستكمالًا لحضورها الفعال في مؤتمر قمة المناخ بدورته 26، الذي انعقد في جلاسكو عام 2021، إذ شاركت الشركة آنذاك كإحدى أكبر الشركات المصرية المساهمة في جهود الاستدامة والتحول الأخضر في فعاليتين من تنظيم وزارات التعاون الدولي، والبيئة، والتجارة والصناعة. 

وعلّق أحمد خليل، الرئيس التنفيذي لشركة  قائلًا: "نعتز بمشاركتنا في الفعالية العالمية، ونؤمن بأن معالجة أزمة المناخ تتطلب تكاتفًا ومسؤولية مشتركة من جميع الجهات الفاعلة بالقطاعين العام والخاص، وإن النطاق المترامي الأطراف لاستثمارات راية القابضة في مختلف المجالات يحتّم علينا المسؤولية ويؤهلنا لاتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على البيئة وتحقيق الاستدامة وتعزيز التحول الأخضر في الصناعات المختلفة".

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هشموا رأسهما.. 3 رجال يتخلصون من شقيقتهم وعشيقها بعد انتشار فيديوهات إباحية لهما

البلدي بـ 64 جنيهًا.. أسعار الدواجن والبيض والبط اليوم الثلاثاء 8 نوفمبر

إلغاء امتحانات الصفين الرابع والخامس الإبتدائي .. الوزراء يحسم الجدل

بعد عودة شيرين عبد الوهاب إلى حسام حبيب.. صور غير منتشرة جمعتهما| شاهد

محامي شيرين عبد الوهاب يرد على شائعات السوشيال ميديا: مؤامرة كبيرة

بعد رحيله عن قناة الزمالك.. مفاجأة بشأن وجهة خالد الغندور المقبلة |خاص

الدولار يتراجع بقوة عالميا.. وهذا سعره مقابل الجنيه الآن في البنوك

اشتري بسرعة الجرام يبدأ من 812 جنيها.. مفاجأة في أسعار الذهب الآن

ترشيحاتنا

مجدي عبد الغني: الزمالك مش هياخد بطولة السنادي والأهلي هيحسم الدوري مبكرًا

السيسي وبن زايد يشهدان توقيع مذكرة لتطوير مشروع إنشاء محطة توليد كهرباء من الرياح

يشعر بالغيرة.. قائد الكاميرون يهاجم محمد صلاح لسبب غريب.. تفاصيل

مخرجات قمة المناخ COP 27.. آليات التنفيذ وإلزام الدول الكبرى بتقليل الانبعاثات|قراءة

السيسي: نصيب الدول النامية من الهيدروجين الأخضر مشروعين فقط من أصل 680

صعود بسرعة الصاروخ.. هنا جودة تتقدم في التصنيف العالمي لتنس الطاولة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد الكشف عن تعرضها لمؤامرة.. صور صادمة لـ شيرين عبد الوهاب.. شاهد

جلد أسود.. إلهام شاهين تتألق في إطلالة رياضية من أمريكا.. شاهد

بعد أزمتها مع شقيقها .. صور تكشف قصة حب شيرين وحسام حبيب

رد على شائعات انفصالهما.. أجمل إطلالات ايمي سمير غانم مع حسن الرداد

فيديو

لماذا في هذا التوقيت؟ كواليس الانفصال الفني بين شيرين عبدالوهاب ومدير أعمالها|فيديوجراف

الثأر والانتقام.. ماذا قال محمد صلاح عن مواجهة ريال مدريد؟ فيديو جراف

زيارة تانية قريب.. أنغام: استمتعت بوجودى فى جبل الفيل بمدينة العلا

تصفيق حاد.. ماذا طلب الرئيس السيسي من قادة العالم/ فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

شرم الشيخ

د. ماريان جرجس

من شرم الشيخ.. تستغيث الأرض !

نسرين حجاج

التصحر والجفاف.. أزمات تواجه مؤتمر المناخ

المستشار أسـامة الصعيدي

مصر في القمة يا دعاة التخريب

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان "9"

كريمة أبو العينين

لأنها مصر

د.محمد داوود

حب الأوطان من الإيمان

هند عصام

مرنبيتاح .. الملك العجوز

اﻟﻤﺰﻳﺪ