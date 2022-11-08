راية القابضة للاستثمارات المالية تعلن تفاصيل مشاركتها في مؤتمر المناخ

أعلنت شركة راية القابضة للاستثمارات المالية مشاركتها بمؤتمر قمة المناخ في دورته السابعة والعشرين المنعقدة في مدينة شرم الشيخ اعتبارًا من 6 إلى 18 نوفمبر الجاري، من خلال فعالية موازية تتناول موضوع الاقتصاد الأخضر ودور المؤسسات المالية الفاعلة بالقطاعين العام والخاص في تحقيق أهداف الاستدامة البيئية والحد من تغير المناخ بمصر وإفريقيا.

تأتي المشاركة في الفعالية المنعقدة بالمنطقة الزرقاء بمقر المؤتمر، اليوم “الثلاثاء”، انطلاقًا من استراتيجيتها الداعمة للتحول الأخضر واستكمالًا لحضورها الفعال في مؤتمر قمة المناخ بدورته 26، الذي انعقد في جلاسكو عام 2021، إذ شاركت الشركة آنذاك كإحدى أكبر الشركات المصرية المساهمة في جهود الاستدامة والتحول الأخضر في فعاليتين من تنظيم وزارات التعاون الدولي، والبيئة، والتجارة والصناعة.

وعلّق أحمد خليل، الرئيس التنفيذي لشركة قائلًا: "نعتز بمشاركتنا في الفعالية العالمية، ونؤمن بأن معالجة أزمة المناخ تتطلب تكاتفًا ومسؤولية مشتركة من جميع الجهات الفاعلة بالقطاعين العام والخاص، وإن النطاق المترامي الأطراف لاستثمارات راية القابضة في مختلف المجالات يحتّم علينا المسؤولية ويؤهلنا لاتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على البيئة وتحقيق الاستدامة وتعزيز التحول الأخضر في الصناعات المختلفة".