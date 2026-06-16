كثافات مرورية بسبب تصادم 3 سيارات أعلى دائري الوراق

تسبب تصادم 3 سيارات أعلى الطريق الدائري، بمنطقة الوراق، في حدوث كثافات مرورية، وانتقلت الأجهزة المعنية إلى مكان الحادث لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

وتلقت غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور بلاغًا يفيد بوقوع تصادم بين 3 سيارات أعلى الطريق الدائري قبل منطقة الوراق، وعلى الفور انتقلت الخدمات الأمنية والمرورية إلى موقع البلاغ.

وبالفحص، تبين وقوع الحادث بين السيارات الثلاث، فيما عملت الجهات المختصة على رفع آثار التصادم من الطريق وتسيير حركة المرور أمام المركبات.

كما دفعت الجهات المعنية بالأوناش والمعدات اللازمة للتعامل مع الحادث، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، فيما يجري الوقوف على ملابسات الواقعة وحصر التلفيات الناتجة عنها.