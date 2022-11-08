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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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اقتصادية قناة السويس تشغيل رصيف دحرجة السيارات بشرق بورسعيد خلال 2023.. صور

اقتصادية قناة السويس
اقتصادية قناة السويس تشغيل رصيف دحرجة السيارات بشرق بورسعيد

استقبل اللواء محمد برايه نائب رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس لشئون الموانئ بمقر الهيئة فى محافظة بورسعيد نوبوهيكو موراكامي رئيس شركة تويوتا تسوشو اليابانية، والوفد المرافق له  لتفقد رصيف الرورو  الذي يشغله التحالف العالمي تويوتا تسوشو اليابانية وبولورية الفرنسية وإن واي كيه NYK بالأرصفة الجديدة بشرق بورسعيد، وتطرق الاجتماع إلى بحث سبل التعاون والفرص الاستثمارية بين الجانبين ومستجدات الوضع للرصيف.

اقتصادية قناة السويس تشغيل رصيف دحرجة السيارات بشرق بورسعيد خلال عام 2023

وخلال اللقاء رحب  نائب رئيس المنطقة الاقتصادية بالوفد ومرافقيه، معرباً عن سعادته باهتمام الجانب الياباني بالمنطقة الاقتصادية شرق بورسعيد وما تقدمه من فرص استثمارية واعدة، وما تتمتع به من مزايا وإعفاءات من خلال اتفاقيات التجارة الدولية الحرة مع كثير من الدول.

اقتصادية قناة السويس تشغيل رصيف دحرجة السيارات بشرق بورسعيد خلال عام 2023

وتم  عرض تقديمى عن المنطقة الاقتصادية، وفرص الاستثمار المتاحة بها مع التركيز على مشروعات منطقة شرق بورسعيد المتكاملة والأعمال الجاري تنفيذها، والبنية التحتية وتحسين التربة وإنشاء ساحة التداول والإجراءات والتنسيقات الجاري تنفيذها لتسهيل حركة انتقال البضائع والأفراد إلى منطقة شرق بورسعيد المتكاملة وانعكاسه على تنمية سيناء وخلق فرص عمل.  

اقتصادية قناة السويس تشغيل رصيف دحرجة السيارات بشرق بورسعيد خلال عام 2023

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وقام الجانبان بزيارة ميدانية لمنطقة شرق بورسعيد ،وخلال الزيارة استمع الوفد لعرض تفصيلي من مهندسي “شركة حسن علام للمقاولات” المقاول المنفذ للمشروع، تتضمن مراحل العمل على الرصيف، والأعمال التي تم الإنتهاء منها ،والجدول الزمني لمراحل تنفيذ أعمال تحسين التربة والبنية التحتية للمحطة وكذا تجهيز الساحات،استعداداً لبدء العمل فى الربع الأول من العام القادم 2023.

اقتصادية قناة السويس تشغيل رصيف دحرجة السيارات بشرق بورسعيد خلال عام 2023

من جهته أعرب الوفد عن سعادته بزيارة المنطقة الاقتصادية وحرص بلاده على دعم وتطوير علاقات التعاون مع مصر فى مختلف المجالات، وخاصة  لما تتمتع به من مزايا واعفاءات تجعلها المنافس الأكبر ضمن المناطق الاقتصادية فى العالم، كما أثنى على المجهودات والإنجازات المبذولة من قبل الدولة المصرية فى المشروعات الكبرى التى تقام بالمنطقة، والتجاوب بشكلٍ سريع مع كل الطلبات التي تستهدف تحسين البيئة الاستثمارية، وتيسير بدء المشروعات المختلفة.

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