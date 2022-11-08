وكيل إسكان بورسعيد: سلمنا 26 برجا تعاونيا بمنطقة العلاج الطبيعي

قال المهندس عماد البرشة وكيل وزارة الإسكان بمحافظة بورسعيد إن الإسكان التعاونى متمثل فى ٣٠٠٠ وحدة بمنطقة ناصر ويحرر العلاج الطبيعي؛ إضافة إلى ١٠٠٠ استثمارى يتبع الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان وما يخص محافظة بورسعيد من هذا الشأن هو تكلفة المرافق الخارجية للمشروع.

وأضاف وكيل إسكان بورسعيد فى تصريحات خاصة أنه تم الانتهاء من تسكين ٢٦ برج إسكان تعاونى كاملين بمنطقة العلاج الطبيعي؛ لافتا إلى أنه تم الانتهاء من توصيل شبكة التليفونات الرئيسية للمنطقة وجار العمل على تركيب بوكسات المداخل وتنتهى خلال ٣ أشهر يعقبها تمهيد وسفلتت الشوارع الداخلية وإنارتها وتشجيرها.

أما منطقة ناصر فأكد وكيل إسكان بورسعيد أن الصرف الصحى وصل إلى ٥٠٪ من الأعمال وهى الوقت الأكبر لأنها مد شبكة الصرف على الاعماق الكبيرة لافتا أن ٥٠٪المتبقية ستكون اسرع لأن الأساس انتهى .

وشدد وكيل إسكان بورسعيد على أن المحافظة سددت كافة تكلفة المرافق بالكامل ولا يوجد مستحقات لديها بهذا الشأن لافتا أن أعمال الكهرباء يتم تنفيذها وفق اشتراطات الكود المصرى للحماية المدنية و التى تشترط غمر غرف المولدات بمواد الإطفاء الذاتى وقد تم التعاقد على تنفيذها مع شركة بافاريا وجار العمل تمهيدا لمد الكابلات الكهربائية.



وعن توصيل الغاز و المياه للمنطقة أكد وكيل إسكان بورسعيد أن الشركات المسند لها الأعمال فى المراحل الأخيرة للحصول على تصاريح الحفر والتى بموجبها تبدأ الأعمال لافتا أن تلك الشركات تنفذ أعمالها فى اسرع وقت من انطلاق إشارة البدء.



وشدد وكيل إسكان بورسعيد على أن تنفيذ شبكة المرافق كاملة يتم بكل دقة ويخضع لعدة تجارب حتى لا يتعرض لأعمال بعد التسكين و التشغيل الكامل فيشكل مشكلة وأزمة.