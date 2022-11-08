عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

وكيل إسكان بورسعيد: سلمنا 26 برجا تعاونيا بمنطقة العلاج الطبيعي

المهندس عماد البرشة
المهندس عماد البرشة وكيل وزارة اسكان بورسعيد

قال المهندس عماد البرشة وكيل وزارة الإسكان بمحافظة بورسعيد إن الإسكان التعاونى متمثل فى ٣٠٠٠ وحدة بمنطقة ناصر ويحرر العلاج الطبيعي؛ إضافة إلى ١٠٠٠ استثمارى يتبع الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان وما يخص محافظة بورسعيد من هذا الشأن هو تكلفة المرافق الخارجية للمشروع.

وأضاف وكيل إسكان بورسعيد فى تصريحات خاصة أنه تم الانتهاء من تسكين ٢٦ برج إسكان تعاونى كاملين بمنطقة العلاج الطبيعي؛ لافتا إلى أنه تم الانتهاء من توصيل شبكة التليفونات الرئيسية للمنطقة وجار العمل على تركيب بوكسات المداخل وتنتهى خلال ٣ أشهر يعقبها تمهيد وسفلتت الشوارع الداخلية وإنارتها وتشجيرها.

أما منطقة ناصر فأكد وكيل إسكان بورسعيد أن الصرف الصحى وصل إلى ٥٠٪ من الأعمال وهى الوقت الأكبر لأنها مد شبكة الصرف على الاعماق الكبيرة لافتا أن ٥٠٪المتبقية ستكون اسرع لأن الأساس انتهى .

وشدد وكيل إسكان بورسعيد على أن المحافظة سددت كافة تكلفة المرافق بالكامل ولا يوجد مستحقات لديها بهذا الشأن لافتا أن أعمال الكهرباء يتم تنفيذها وفق اشتراطات الكود المصرى للحماية المدنية و التى تشترط غمر غرف المولدات بمواد الإطفاء الذاتى وقد تم التعاقد على تنفيذها مع شركة بافاريا وجار العمل تمهيدا لمد الكابلات الكهربائية.

بشروط ميسرة| طرح إسكان استثماري للشباب في بورسعيد.. والسداد على 30 سنة

الصرف الصحي.. قطار التطوير يصل زهور بورسعيد والضواحي.. تفاصيل


وعن توصيل الغاز و المياه للمنطقة أكد وكيل إسكان بورسعيد أن الشركات المسند لها الأعمال فى المراحل الأخيرة للحصول على تصاريح الحفر والتى بموجبها تبدأ الأعمال لافتا أن تلك الشركات تنفذ أعمالها فى اسرع وقت من انطلاق إشارة البدء.


وشدد وكيل إسكان بورسعيد على أن تنفيذ شبكة المرافق كاملة يتم بكل دقة ويخضع لعدة تجارب حتى لا يتعرض لأعمال بعد التسكين و التشغيل الكامل فيشكل مشكلة وأزمة.

 

بورسعيد اخبار محافظة بورسعيد الصرف الصحى وزارة الاسكان محافظة بورسعيد العلاج الطبيعي الهيئة العامة لتعاونيات البناء الإسكان التعاونى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هشموا رأسهما.. 3 رجال يتخلصون من شقيقتهم وعشيقها بعد انتشار فيديوهات إباحية لهما

البلدي بـ 64 جنيهًا.. أسعار الدواجن والبيض والبط اليوم الثلاثاء 8 نوفمبر

بعد 12 ساعة فقط.. استبعاد نجم الأهلي من معسكر منتخب مصر

بعد عودة شيرين عبد الوهاب إلى حسام حبيب.. صور غير منتشرة جمعتهما| شاهد

الدولار يتراجع بقوة عالميا.. وهذا سعره مقابل الجنيه الآن في البنوك

بعد رحيله عن قناة الزمالك.. مفاجأة بشأن وجهة خالد الغندور المقبلة |خاص

أمريكية 65 عاما تنجب طفلة بدلا من ابنها وزوجته..اعرف السر

اشتري بسرعة الجرام يبدأ من 812 جنيها.. مفاجأة في أسعار الذهب الآن

موضوعات متعلقة

قائد قوات الدفاع الجوي لـ "صدى البلد": نمتلك قوة الردع لحماية سماء مصر.. ولدينا أحدث المنظومات العالمية لمواجهة الطائرات بدون طيار

اعتماد الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2022- 2023 .. إقرار 4 مشروعات قوانين منها مد إيقاف ضريبة الأطيان.. حصاد مجلس النواب آخر 3 جلسات.. وإحالة 43 تقريرا من الأعضاء للحكومة

إقرار 4 مشروعات قوانين.. ننشر حصاد مجلس النواب من 19 لـ21 يونيو

سقطوا بـ 5 مليون قرص.. حيثيات حكم المؤبد والمشدد لـ عصابة الترامادول

كيفية الاستعداد للعشر الأوائل من ذي الحجة .. اغتنمها بهذه السنة

صرح وطني عملاق.. الإنتاج الحربي أهم أذرع الدولة لتوطين تكنولوجيا التصنيع الحديثة.. تعميق المنتج المحلي لمكونات تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي .. وإنتاج الأتوبيسات الكهربائية والعربات البيك أب

القوى العاملة في أسبوع .. سعفان يتفقد الاقتراع السري لانتخابات مجالس إدارة النقابات العمالية.. تعيين 2525 شاباً منهم 22 "قادرون باختلاف" في 5 محافظات

7 سنوات من الإنجاز والعمل| الإنتاج الحربي تؤسس شركات صناعية وخطوط إنتاج جديدة وتشارك في مشروعات استثمارية وقومية

ترشيحاتنا

تحذير أمريكي شديد من خطورة تغيرات المناخ.. دمار متوقع للمحاصيل

التنبؤ بالفيضان: أمطار خلال الـ48 ساعة القادمة على هذه المحافظات

إلغاء امتحانات الصفين الرابع والخامس الإبتدائي .. الوزراء يحسم الجدل

المتحف القومى للحضارة يستقبل الممثلة العالمية ستيفانى بورز

السيسي: لا سبيل سوى بالعلم والعمل الدؤوب للتغلب على التحديات التي تواجهنا

قبل حلف اليمين.. 170 قاض جديد يلتقطون صورا تذكارية مع رئيس مجلس الدولة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد تعرضها للتنمر .. 10 إطلالات أثارت الجدل لهيفاء وهبي

الحق نفسك .. عادات تسبب الإصابة بسكر الدم يجب التوقف عنها فورا

بعد إعلان شمس الكويتية إصابتها بأزمة صحية خطيرة.. معلومات صادمة عن المرض

بعد عودة شيرين عبد الوهاب إلى حسام حبيب.. صور غير منتشرة جمعتهما| شاهد

فيديو

الثأر والانتقام.. ماذا قال محمد صلاح عن مواجهة ريال مدريد؟ فيديو جراف

زيارة تانية قريب.. أنغام: استمتعت بوجودى فى جبل الفيل بمدينة العلا

تصفيق حاد.. ماذا طلب الرئيس السيسي من قادة العالم/ فيديو جراف

علاقة غير شرعية.. 3 أشقاء ينتقمون من شقيقتهم وعشيقها | تفاصيل صادمة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

شرم الشيخ

د. ماريان جرجس

من شرم الشيخ.. تستغيث الأرض !

نسرين حجاج

التصحر والجفاف.. أزمات تواجه مؤتمر المناخ

عبدالرازق توفيق

عبد الرازق توفيق يكتب من شرم الشيخ: «COP27».. شهادة نجاح للجمهورية الجديدة

المستشار أسـامة الصعيدي

مصر في القمة يا دعاة التخريب

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان "9"

كريمة أبو العينين

لأنها مصر

د.محمد داوود

حب الأوطان من الإيمان

اﻟﻤﺰﻳﺪ