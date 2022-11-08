مُقدم شهير يكشف شرط استمرار محمد صلاح في ليفربول حال شراء النادي

كشف ريتشارد عثمان، أحد أشهر مقدمي البرامج التليفزيونية والكتاب في بريطانيا، عن شرط غريب لمشاركة محمد صلاح في فريق ليفربول، حال شرائه النادي الإنجليزي.

وكانت مجموعة فينواي الأمريكية المالكة لـ ليفربول قد أكدت بأنها منفتحة لسماع العروض للمهتمين لشراء النادي الإنجليزي، عارضة إياه للبيع.

وكتب عثمان تغريدة عبر حسابه على موقع “ تويتر”، "سأشتري نادي ليفربول ، لكن إذا أراد محمد صلاح اللعب فعليه أن يدفع لي 8 دولارات شهريًا".

وربط رواد مواقع التواصل الإجتماعي تغريدة عثمان بشراء الملياردير إيلون ماسك لمنصة تويتر، وطلبه مبلغ 8 دولارات شهريًا تُحصل من أصحاب الحسابات الموثقة على الشبكة.

ويتقاضى محمد صلاح الراتب الأسبوعي الأكبر في ليفربول، براتب يُقدر بـ 350 ألف جنيه إسترليني بخلاف الحوافز.