رد فعل فيتوريا على أداء زيكو في أول مران مع منتخب مصر

كشف أحمد أيوب، المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي حرس الحدود، كواليس حديث البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني لمنتخب مصر الوطني مع مصطفى زيكو، جناح الحرس في أول مران لمنتخب مصر الوطني.

وقال أحمد أيوب في تصريحات تليفزيونية على قناة «المحور»: «أتمنى تقييم أحمد الشناوي حارس بيراميدز فنيا داخل الملعب وليس لأمور خارج الملعب»

وأشار: «زيكو قال لي إن فيتوريا مدرب منتخب مصر قال له جيد في تدريبه الأول مع منتخب مصر».

وختم حديثه قائلا: «بالنسبة لي زيكو لاعب مميز وإذا قام بتطوير أدائه سيكون له شأنا كبيرا، والمدرب الأجنبي أفضل اختيار للمنتخب الوطني».