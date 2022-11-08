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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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أسامة ربيع: قناة السويس ستعمل بالطاقة الخضراء بحلول عام 2030.. فيديو

الفريق أسامة ربيع
الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس

أكد الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، أن بالأمس مر 94 سفينة بحمولة 5 ملايين طن، وهو يعد أعلى عدد مرور للسفن في اليوم، مشيرا إلى أنه بالعام الماضي حققنا إيرادات وصلت لـ 7 مليارات دولار.

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أسامة ربيع : شهر أكتوبر شهد أعلى معدل عبور للسفن بقناة السويس

وقال أسامة ربيع، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “حضرة المواطن”، عبر فضائية “الحدث اليوم”، إنه نتمنى أن نصل هذا العام إلى 7.5 مليار دولار.

 

وتابع رئيس هيئة قناة السويس، أنه سنعلن عن أن قناة السويس ستكون خضراء في حلول عام 2030، مؤكدا أنه بدأنا في استخدام الطاقة الشمسية والرياح، وغيرنا 130 سيارة من العمل بالوقود الإحفوري إلى العمل بالغاز الطبيعي.

 

3 لانشات في قناة السويس

وأشار أسامة ربيع إلى أن هناك 3 لانشات في قناة السويس لمكافحة التلوث الناتج من السفن في قناة السويس سواء سائل أو صلب.

رئيس هيئة قناة السويس هيئة قناة السويس الغاز الطبيعى أسامة ربيع قناة السويس

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