أسامة ربيع: قناة السويس ستعمل بالطاقة الخضراء بحلول عام 2030.. فيديو

أكد الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، أن بالأمس مر 94 سفينة بحمولة 5 ملايين طن، وهو يعد أعلى عدد مرور للسفن في اليوم، مشيرا إلى أنه بالعام الماضي حققنا إيرادات وصلت لـ 7 مليارات دولار.

وقال أسامة ربيع، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “حضرة المواطن”، عبر فضائية “الحدث اليوم”، إنه نتمنى أن نصل هذا العام إلى 7.5 مليار دولار.

وتابع رئيس هيئة قناة السويس، أنه سنعلن عن أن قناة السويس ستكون خضراء في حلول عام 2030، مؤكدا أنه بدأنا في استخدام الطاقة الشمسية والرياح، وغيرنا 130 سيارة من العمل بالوقود الإحفوري إلى العمل بالغاز الطبيعي.

3 لانشات في قناة السويس

وأشار أسامة ربيع إلى أن هناك 3 لانشات في قناة السويس لمكافحة التلوث الناتج من السفن في قناة السويس سواء سائل أو صلب.