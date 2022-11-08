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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

شيخ الطريقة الشبراوية: مؤتمر المناخ دليل قاطع على قدرة الدولة في حماية مقدراتها

شيخ الطريقة الشبراوية
شيخ الطريقة الشبراوية

قال المهندس محمد عبد الخالق الشبراوي شيخ الطريقة الشبراوية الخلوتية، إن تمام وكمال الخلق الإلهى يتجلى في جمال وبديع النظام الكوني، بخيريته لجميع المخلوقات الذى سخره المولى عز وجل لخدمتها والتنعم بآلائه دون العبث بمقدراته بتشويه هذا الجمال, أو تغيير هيئته, أو تدمير بنيته. 

التدبر في هذا الكون

وتابع الشبراوي في بيان له اليوم، على الإنسان التدبر في هذا الكون وصولاً لمبدعه وخالقه قال تعالى:" هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُورًا وَقَدَّرَهُ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ مَا خَلَقَ اللَّهُ ذَلِكَ إِلَّا بِالْحَقِّ يُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ" يونس5 وقال:" وَهُوَ الَّذِي أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِرًا نُخْرِجُ مِنْهُ حَبًّا مُتَرَاكِبًا وَمِنَ النَّخْلِ مِنْ طَلْعِهَا قِنْوَانٌ دَانِيَةٌ وَجَنَّاتٍ مِنْ أَعْنَابٍ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُشْتَبِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ انْظُرُوا إِلَى ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَيَنْعِهِ إِنَّ فِي ذَلِكُمْ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ" الأنعام99 وقال:" وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ حَتَّى إِذَا أَقَلَّتْ سَحَابًا ثِقَالًا سُقْنَاهُ لِبَلَدٍ مَيِّتٍ فَأَنْزَلْنَا بِهِ الْمَاءَ فَأَخْرَجْنَا بِهِ مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ كَذَلِكَ نُخْرِجُ الْمَوْتَى لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ" الأعراف57 وقال:" وَهُوَ الَّذِي مَدَّ الْأَرْضَ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْهَارًا وَمِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ جَعَلَ فِيهَا زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ يُغْشِي اللَّيْلَ النَّهَارَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ " الرعد3 وقال:" وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا وَتَرَى الْفُلْكَ مَوَاخِرَ فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ" النحل14

وبين شيخ الشبراوية، على أن جميع ما سخره المولى عز وجل للإنسان أمانة فى عنقه, أؤتمن عليها, لذا لابد من المراقبة وحساب النفس على الفعل الذى يشوه جمال وكمال هذه الأمانة, والمحافظة على بديع هذا الصنع, والإنفاق فى سبيل البناء لا الهدم والتخريب والهلاك الذى لا يصيب إلا مَن سُخرت له هذه النعم قال تعالى:" وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ " البقرة195 وقال:" وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبَرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُواْ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ" المائدة2.

وأكد الشبراوي أن محاولة العبث بمقدرات هذا الكون بسوء الفعل وعدم النظر فى عواقبه هو ما أدى إلى هذا التغيير الواضح فى شئون الطبيعة وما تقاسيه البشرية من نقائض لطبائع الأشياء, فارتفعت حرارة الأرض, واندلعت الحرائق, وكثرت الفيضانات والسيول المدمرة, ودقت طقوس الحروب, وهانت الأرواح, لذا كان لزاماً على كل عقل واع أن يدرك حقيقة هذا الكمال الكونى ويعمل على وقف هذا التشويه المتلاحق, وكان من بين هذه المحاولات مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخى 2022م cop27 المؤتمر السابع والعشرون بمدينة شرم الشيخ بجمهورية مصر العربية, والذى يشارك فيه ما يقارب من 197 ممثل لدول ورؤساء الحكومات بجانب المنظمات والجمعيات المشاركة فيه؛ وذلك لدراسة ومناقشة ووضع استراتيجيات واضحة المعالم لمواجهة تلك التغيرات المناخية مثل: الاحتباس الحرارى, زيادة انبعاثات الغازات الدفينة وغيرها من المشكلات والتحديات, وذلك لتقليل معدل الزيادة فى حرارة كوكب الأرض لأقل من 1.5 درجة مئوية, وتنوع مصادر الطاقة ما بين طاقة الرياح, والطاقة الشمسية, والهيدروجين الأخضر.

كما أكد أن الهدف الأسمى لهذا المؤتمر يتحقق فيما حدده المؤيد من الله ورسوله الرئيس عبد الفتاح السيسى بأن يتحول من المناقشة إلى التنفيذ, فكانت مناداته ببذل الجهود الدولية لوقف نزيف الدم والحروب وانبعاثاتها من أهم العوامل التى يجب الأخذ بها فى وقف الحرب الروسية الأوكرانية, إذ لا نتيجة للحروب سوى الهلاك والدمار وبخاصة على الشعوب النامية التى تقاسى ويلات صراع الكبار فى جميع المجالات والتى كان منها العواقب الوخيمة الواضحة فى التغيرات المناخية.

وقال إن إقامة مؤتمر المناخ cop27 فى جمهورية مصر العربية دليل قاطع على قدرة الدولة المصرية رئيساً وحكومةً وشعباً على حماية مقدراتها, والنجاح فى التصدى للإرهاب وأشكاله البغيضة, برؤية واضحة تمام الوضوح تعهدت والتزمت بها القيادة السياسية للشعب المصرى بأن تحيا مصر فى سلام دائم, لتكون دولة بمعنى الكلمة, وتكون دائماً هى أم الدنيا.

الشبراوي الطريقة الشبراوية المهندس محمد عبد الخالق التدبر في هذا الكون مؤتمر المناخ COP27

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