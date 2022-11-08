كريم فهمي: أفلامي بتتسرق برة ومحدش اتكلم

كشف الفنان كريم فهمي عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي الشهير إنستجرام عن سرقة بعض من أفلامه.



وعلق كريم فهمي قائلاً: بعد نرول فيلم هاتولي راجل نزل فيلم فرنساوي بعده بكام سنه نفس الفكره، بعد نزول علي بابا بكام سنه نزل فيلم هندي نفس الفكرة برضوا.

وتابع كريم فهمي : انا مش بنزل البوست ده عشان أبين مجد شخصي كمؤلف او حاجه انا بس نفسي الناس اللي بتتهم المؤلفين المصريين بالسرقه علي السوشيال ميديا يدونا حقنا و يفهموا انهم بيقتبسوا مننا كمان و كتير.

وأضاف كريم فهمي : زي ما انا اقتبست فيلم ديدو من روايه عقلة الاصبع و اتعمل افلام كتير اوي بره مصر عن الروايه و ديدو اول فيلم مصري يتناول الروايه و كتبت ده قبل ما يبدأ الفيلم ، مش بعيد يقولوا اني واخد هاتولي راجل و علي بابا من الافلام ديه بعد نزول افلامي بسنين يعني بقرا المستقبل .

ومن ناحية أخري يعقد المخرج كريم العدل جلسات عمل مع كريم فهمي ومحمد عبد الرحمن للوقوف على التفاصيل النهائية لمسلسل «موعد على الغداء» المقرر عرضه في دراما شهر رمضان.. المسلسل تقع أحداثه في 15 حلقة في إطار كوميدي تأليف إيهاب بليبل.

من المقرر بدء تصويره بداية شهر ديسمبر القادم بعد الاستقرار على باقي الأبطال المشاركين ويعد المسلسل عودة لمحمد عبد الرحمن للدراما بعد غياب أكثر من عامين.

وكان آخر ظهور درامي له رمضان 2020 من خلال مسلسل «اتنين فى الصندوق» وشاركه البطولة حمدي الميرغني تأليف لؤى السيد وإخراج محمد مصطفى.. أيضا كريم فهمي كان آخر ظهور درامي له في رمضان 2020 من خلال مسلسل «ونحب تاني ليه» بطولة ياسمين عبد العزيز.

أزمة منتصف العمر

كريم فهمي انتهى من تصوير مسلسل «أزمة منتصف العمر» منذ فترة ولم يعرض العمل حتى الآن ويشاركه بطولته ريهام عبدالغفور ورنا رئيس تأليف أحمد عادل إخراج كريم العدل.