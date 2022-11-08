برشلونة يتأخر أمام أوساسونا في الدوري الإسباني.. وطرد ليفاندوفسكي

تأخر فريق برشلونة أمام أوساسونا بهدف دون مقابل، في الشوط الأول من المباراة التي تجمعهما في الجولة الرابعة عشرة لبطولة الدوري الإسباني.

افتتح ديفيد جارسيا التسجيل لـ أوساسونا في الدقيقة السادسة بضربة رأسية من متابعة لتمريرة زميله روبين جارسيا، ما استدعى اعتراض لاعبي برشلونة مطالبين باحتساب خطأ بسبب تعرض ماركوس ألونسو للدفع.

وزاد البولندي روبرت ليفاندوفسكي من متاعب برشلونة بالحصول على البطاقة الصفراء الثانية فالحمراء في الدقيقة 31 بعد ضربه للاعب أوساسونا.

وسجل فيران توريس هدفًا لـ برشلونة في الدقيقة 45، تم إلغائه بداعي التسلل.

تشكيل برشلونة

وجاء تشكيل برشلونة كالآتي:

في حراسة المرمى: مارك تير شتيجن

خط الدفاع: أليخاندرو بالدي - أندرياس كريستنسن - ماركوس ألونسو - جوردي ألبا

خط الوسط: سيرجيو بوسكيتس - فرينكي دي يونج - بيدري

خط الهجوم: عثمان ديمبلي - فيران توريس - روبرت ليفاندوفسكي

ويجلس جيرارد بيكيه على مقاعد البدلاء في مباراة اليوم.

ويحتل فريق برشلونة صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 34 نقطة.