ميدو يكشف كواليس غضب الأهلي بسبب إصابة محمود متولي في منتخب مصر

كشف أحمد حسام ميدو عن وجود حالة غضب داخل النادي الأهلي بسبب إصابة محمود متولي مع منتخب مصر الوطني.



قال ميدو في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "هناك حالة من الغضب والاستياء داخل النادي الأهلي بسبب إصابة محمود متولي مع منتخب مصر" .



أضاف: "كان هناك اتفاق بين الأهلي والمنتخب من أجل تجهيز متولي بشكل خاص من خلال تدريبه بحمل بدني مُعين في ظل إصاباته الماضية خاصة أن اللاعب عائد من إصابة" .



وواصل: "الأهلي يرى أن عدم عمل برنامج خاص لمتولي تسبب في إصابته".



وختم حديثه قائلا: "برنامج الاستشفاء الخاص بمتولي في منتخب مصر كان من المفترض أن يتم بشكل معين ولكن هذا لم يحدث مما تسبب في غضب الأهلي".