تفاصيل مشاركة النائب محمد أبو العينين في فعاليات إحدى ندوات قمة المناخ

عرض الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع عبر قناة صدى البلد، مساء اليوم الثلاثاء، تقريرا مصورا لـ مشاركة النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب، في فعاليات إحدى ندوات قمة المناخ حول تأثير التغيرات المناخية على إفريقيا.



وقال النائب أبو العينين، إن قارة أفريقيا يسكنها مليار و200 مليون نسمة وبها الكثير من الشباب بنسبة 65%، وهى أفقر القارات، مضيفا أن يمكن لأفريقيا أن تمد العالم بالطاقة والمواد الخام والطعام.



مؤتمر المناخ

فيما افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس الاثنين مؤتمر المناخ (COP-27) الذي ينعقد في شرم الشيخ، على مستوى القادة، في حدث يراهن على إيجاد حلول للمشاكل التي ينوء بها كوكب الأرض.