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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

صدمة سنغالية.. ساديو ماني يواجه شبح الغياب عن كأس العالم

ساديو ماني
ساديو ماني

أفاد تقرير صحفي، بأن النجم السنغالي ساديو ماني، لاعب فريق بايرن ميونخ الألماني، يواجه شبح الغياب عن بطولة كأس العالم 2022، بعد تعرضه لإصابة خلال مشاركته مع البافاري أمام فيردر بريمن، في المباراة التي انتهت منذ قليل، على ملعب أليانز أرينا، ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة من مسابقة الدوري الألماني، والتي انتهت بفوز البايرن 6-1.

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وغادر ساديو ماني ملعب المباراة مصابا في الدقيقة 21، وحل ساني بديلا له.

وذكرت صحيفة “theguardian" البريطانية، أن مشاركة ساديو ماني مع منتخب السنغال في بطولة كأس العالم أصبحت محل شك، بعد إصابة اللاعب خلال مباراة بايرن ميونخ وفيردر بريمن.

وأضافت الصحيفة، أنا ماني  أُجبر على مغادر الملعب مبكرا بعد أن تلقى العلاج من إصابة في ساقه، ليحاول اللاعب بعدها استكمال المباراة لكنه لم يستطع.

ويترقب الجميع بيان نادي بايرن ميونخ الرسمي بشأن إصابة ساديو ماني، لمعرفة موقف النجم السنغالي من المشاركة في كأس العالم 2022.

ويتواجد منتخب السنغال في المجموعة الأولى في بطولة كأس العالم 2022، بجانب منتخبات قطر وهولندا والإكوادور.

وتستضيف قطر بطولة كأس العالم 2022، خلال الفترة من 20 نوفمبر الجاري حتى 18 من شهر ديسمبر المقبل.

 

مجموعات كأس العالم 2022:

 

المجموعة الأولى: قطر - الإكوادور - السنغال - هولندا.

المجموعة الثانية: إنجلترا - إيران - الولايات المتحدة الأمريكية - ويلز.

المجموعة الثالثة: الأرجنتين - السعودية -  المكسيك - بولندا.

المجموعة الرابعة: فرنسا - أستراليا- الدنمارك - تونس.

المجموعة الخامسة: إسبانيا - كوستاريكا -  ألمانيا - اليابان.

المجموعة السادسة: بلجيكا - كندا - المغرب - كرواتيا.

المجموعة السابعة: البرازيل - صربيا -  سويسرا - الكاميرون.

المجموعة الثامنة: البرتغال - غانا - أوروجواي - كوريا الجنوبية.
 

 

ماني كأس العالم بايرن ميونخ إصابة ماني فيردر بريمن

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