عجوز وزوجها وجارتها.. 3 جثث ومصاب حصيلة انهيار عقار إمبابة

انتهت قوات الإنقاذ البري من انتشال ضحايا حادث انهيار عقار امبابة الذين وصل عددهم إلى 3 متوفين ومصاب حيث كشفت تحريات الأجهزة الأمنية بالجيزة أن المتوفين هم زينب وزوجها فرغلي وسيدة تقطن في احدى شقق العقار تدعى فتحية والمصاب ابنها يعاني من اعاقة جسدية.

وتواصل قوات الحماية المدنية رفع الأنقاض بعد الاطمئنان على عدم وجود ضحايا آخرين.

كشف عدد من شهود العيان ملابسات انهيار عقار في عزبة الصعايدة بمنطقة إمبابة والذي أسفر حتى الآن عن مصرع شخصين وإصابة 3 آخرين وتجري قوات الإنقاذ البري البحث عن مفقودين اسفل الانقاض.

وقال أحد شهود العيان من سكان شارع على بسيوني أنه عقب صلاة المغرب توجه لأداء واجب العزاء وسمع صوت صراخ صادر من عقار جيرانهم فهرع وبعض المصلين تجاه الصوت ليشاهدوا المنزل تحول الى ركام فأسرعوا لرفع ما يستطيعون من الانقاض لإنقاذ سكان العقار.

وقال الجار جهاد عيسى أن المنزل لم يكن يظهر به شروخ وحضرت قوات الشرطة والإنقاذ البري فور وصول البلاغ إليهم وتم استخراج 3 أشخاص مصابين.

والتقطت احدى السيدات أطراف الحديث لتروي تفاصيل الحادث وقالت ان مالكة المنزل الحاجة فتحية وزوجها يقطنان في الطابق الأرضي والعقار به سكان آخرين وناشدت مسئولي محافظة الجيزة بإرسال مهندسين مختصين لفحص عقارات عزبة الصعايدة لخوفهم من حدوث انهيارات متتالية.

وقالت إن أحد سكان العقار المنكوب ذكر فور خروجه من اسفل الانقاض أن المنزل كان صادر له قرار تنكيس وظل يصرخ: "قلتلهم ننكس البيت لحد ما المصيبة وقعت".

وأشادت شاهدة عيان بسرعة استجابة قوات الامن والحماية المدنية للبلاغ ووصولهم بسرعة كبيرة لموقع الحادث.

وانهار مساء اليوم عقار بمنطقة إمبابة شمال محافظة الجيزة، حيث تلقت شرطة النجدة في الجيزة بلاغا أفاد بإنهيار عقار سكني مكون من 5 طوابق داخل منطقة عزبة الصعايدة التابعة لمنطقة إمبابة شمال الجيزة.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، برئاسة اللواء هشام أبو النصر مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة إلى موقع البلاغ، وجرى عمل كردون أمني بمحيط العقار وإخلاء عقارين مجاورين له تحسبا لوقوع انهيارات أخرى.

وانتشرت أجهزة الإدارة العامة للحماية المدنية في الجيزة داخل عزبة الصعايدة بحثا عن وجود ضحايا أسفل أنقاض العقار المنهار، ونقلت سيارات الإسعاف 3 أشخاص مصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وشرحت التحريات الأولية التي باشرها اللواء عبدالعزيز سليم مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إصابة 3 أشخاص تصادف مرورهم بالقرب من المنزل أثناء انهياره، ونقله إلى المستشفى لتلقى العلاج، وتستكمل الأجهزة الأمنية في الجيزة إجراءات البحث عن ناجين أسفل العقار.