عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

ابنهم راح يصلي وهما ماتوا.. برلمانية تروى لـ«صدى البلد» مأساة أسرة بعقار إمبابة

حادث عقار إمبابة
حادث عقار إمبابة

قالت النائبة نشوى الديب عضو مجلس النواب أثناء تواجدها بمحيط عقار إمبابة المنكوب، إن العقار مكون من 5 طوابق، وأصحابه يمتلكون 3 شقق سكنية، وهناك وحدتان لآخرين في ذات العقار، وأنها تابعت ما يحدث منذ بداية وقوع الحادث.

وأضافت النائبة نشوى الديب في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن الصدفة والعناية الإلهية أنقذت أسرة في حادث عقار إمبابة حيث غادرت الأسرة بأكملها العقار قبل الحادث، مشيرة إلى أن إحدى السيدات المتوفيات أصيب نجلها أثناء خروجه من المنزل، ورجل وزوجته خرج نجلهما للصلاة وتوفوا داخل المنزل.

ماتت «أوفر دوس».. التحريات: سيدة الجيزة مصابة بالإيدز بسبب علاقاتها المتعددة|ما القصة؟

شات إباحي على تليفونه.. زوجة في محكمة الأسرة: خاني وأمه قالتلي عادي

برلمانية في عقار إمبابة المنكوب تروى تفاصيل الحادث

وتابعت عضو مجلس النواب نشوى الديب، أنه تم إخلاء المنزل المقابل للعقار المنكوب والمنزل المتواجد خلفه، ومنزلين يمينه ويساره وذلك لفحصهم من قبل لجان هندسية والتأكد من عدم تصدعهم بعد الحادث، وتم الانتهاء من رفع الأنقاض ولم يتبين سوى عدد 3 وفيات في الحادث.

عقار إمبابة

وأضافت النائبة نشوى الديب، أنه للمرة الأولى يتعاون كافة الأحياء في حادث عقار منكوب، حيث وصلت الأجهزة التنفيذية بأكملها من أحياء أوسيم والوراق والدقي والعجوزة وعلى راسهم محافظ الجيزة، لتقديم الدعم إلى حي إمبابة في مباشرة أعمال رفع الأنقاض.

خدوها الزراعات.. سائقا توكتوك يتعديان على ربة منزل في الجيزة|ما القصة؟

خدرني وجردني من ملابسي.. سيدة تتهم طبيب نساء شهير بالإعتداء عليها في القاهرة

وكانت قد تلقت شرطة النجدة في الجيزة بلاغًا أفاد بإنهيار عقار سكني مكون من 5 طوابق داخل منطقة عزبة الصعايدة التابعة لمنطقة إمبابة شمال الجيزة، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، برئاسة اللواء هشام أبو النصر مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة إلى موقع البلاغ، وجرى عمل كردون أمني بمحيط العقار وإخلاء عقارين مجاورين له تحسبا لوقوع إنهيارات أخرى.

عقار عزبة الصعايدة

التفاصيل الكاملة لإنهيار عقار إمبابة

وانتشرت أجهزة الإدارة العامة للحماية المدنية في الجيزة داخل عزبة الصعايدة بحثا عن وجود ضحايا أسفل أنقاض العقار المنهار، ونقلت سيارات الإسعاف 3 أشخاص مصابين إلى المستشفى لتلقى العلاج، وشرحت التحريات الأولية التي باشرها اللواء عبدالعزيز سليم مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إصابة 3 أشخاص تصادف مرورهم بالقرب من المنزل أثناء انهياره، ونقلهم إلى المستشفى لتلقى العلاج، وتستكمل الأجهزة الأمنية في الجيزة إجراءات البحث عن ناجين أسفل العقار.

شات إباحي على تليفونه.. زوجة في محكمة الأسرة: خاني وأمه قالتلي عادي

عباية سوداء ونقاب.. يرتدي ملابس حريمي لملامسة أجساد السيدات| ما القصة؟

وانتشلت قوات الإنقاذ البري في الجيزة جثة شخص آخر من أسفل أنقاض عقار إمبابة المنهار بعد فترة من البحث أسفل الأنقاض، وواصلت قوات الإنقاذ البري في الجيزة عمليات رفع أنقاض انهيار عقار بمنطقة إمبابة للبحث عن مفقودين آخرين، فيما انتشلت قوات الإنقاذ البري في الجيزة جثة سيدة عجوز من اسفل انقاض عقار إمبابة المنهار بعد فترة من البحث بينما يتم البحث عن مفقودين اثنين آخرين، وأشارت التحريات الأولية للأجهزة الأمنية في الجيزة إلى أن الجثة لسيدة تدعى فتحية بدر ٦٥ عاما ويتم استكمال أعمال البحث عن اثنين آخرين.

عقار إمبابة

الصحة: حالة وفاة و3 مصابين في انهيار عقار إمبابة

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، استقبال بلاغ بانهيار عقار سكني في منطقة إمبابة، مساء أمس الثلاثاء، والدفع ب5 سيارات إسعاف إلى موقع البلاغ لتقديم الخدمات الإسعافية ونقل المصابين إلى المستشفيات، حيث أوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن سيارات الإسعاف تمكنت من نقل 3 مصابين، إلى مستشفى إمبابة العام، حيث تلقى 2 منهم الخدمات الطبية اللازمة وغادرا المستشفى بعد استقرار حالتهم الصحية، ومازال مصاب واحد تحت العلاج ويتلقى الخدمة الطبية اللازمة، بينما أسفر الحادث عن حالة وفاة واحدة.

مريض إيدز.. سيدة في محكمة الأسرة: زوجي مدمن مخدرات وستات

شيرين عبدالوهاب.. تناقض شهادة مدير عام المستشفى مع بلاغ محامي المطربة|ما القصة؟

محافظ الجيزة يتفقد عقار إمبابة المنهار

وتفقد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، مساء الثلاثاء، موقع انهيار عقار مكون من 5 طوابق في عزبة الصعايدة بمنطقة إمبابة، ووجه اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، بحصر عدد الأسر المتضررة من انهيار العقار، وكافة الخسائر، وتوجيه كافة سبل الدعم للأسر المتضررة، وتقديم الرعاية الطبية اللازمة للمصابين.

عقار إمبابة

وأسفر الحادث عن إصابة 3 أشخاص تصادف تواجدهم بالشارع أسفل العقار لحظة انهياره، وتم نقلهم إلى مستشفى إمبابة العام، ومن ضمن المصابين شخص يدعى محمد عطية عبد الكريم 38 سنة مصاب بكدمات متفرقة بالجسم ، وخالد محمد أحمد 53 سنة جرح قطعي بالقدم، وتم عمل الغرز وغادرا المستشفى بعد استقرار حالتهما.

عقار إمبابة

وتواصل قوات الحماية المدينة بمحافظة الجيزة، أعمالها للبحث عن مفقودين أسفل العقار المنهار بمنطقة عزبة الصعايدة في إمبابة بعد رواية شهود العيان أن أسرة كاملة كانت تسكن الدور الاول من العقار المنهار.

امبابة النائبة نشوى الديب عقار امبابة حادث عقار عزبة الصعايدة اخبار الحوادث حادث عقار امبابة انهيار عقار امبابة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هاخد ابني وأمشي.. والدة عريس تهدد عروسة في الكوافير| شاهد

بعد اتهامات بالتنمر.. استقالة وزير الدولة في الحكومة البريطانية

عرض عربي ضخم لشراء نادي ليفربول.. تفاصيل

صرخت في وجهه.. لحظة طرد سمية الخشاب لعامل النظافة من لوكيشن التصوير| فيديو

ضربة موجعة لـ الأهلي | تعرف على مدة غياب محمود متولي

لماذا غادر رئيس الوزراء البريطاني إحدى قاعات قمة المناخ مسرعا بشكل مفاجئ؟

كولر يرفض صفقة فيريرا في الأهلي.. تفاصيل

العشق الحرام.. سامية: هربت من أبويا وعشت في الشارع وخلصت على زوجي

موضوعات متعلقة

ماتت «أوفر دوس».. التحريات: سيدة الجيزة مصابة بالإيدز بسبب علاقاتها المتعددة|ما القصة؟

شات إباحي على تليفونه.. زوجة في محكمة الأسرة: خاني وأمه قالتلي عادي

خدرني وجردني من ملابسي.. سيدة تتهم طبيب نساء شهير بالإعتداء عليها في القاهرة

خدوها الزراعات.. سائقا توكتوك يتعديان على ربة منزل في الجيزة|ما القصة؟

ترشيحاتنا

سباق مركبات بدون محركات يثير الجدل في جنوب أفريقيا |شاهد

سياسية إسرائيلية: «نتنياهو» يتفاوض مع أحزاب خارج تكتله للفكاك من اليمين المتطرف

ابنهم راح يصلي وهما ماتوا.. برلمانية تروى لـ«صدى البلد» مأساة أسرة بعقار إمبابة

انتخابات الكونجرس.. إغلاق صناديق الاقتراع في 6 ولايات أمريكية

أسعار مرسيدس جي كلاس موديل 2023 في السعودية |تفاصيل

الحكم فى طعون المتهمين باعتناق أفكار داعش الإرهابية .. اليوم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سهل وسريع المفعول.. رجيم لتخسيس الوزن بدون مجهود

شاهد.. قطار الموت الأكثر رعبا في العالم فوق حافة جبل

تعرف على الأسعار الرسمية.. كيف حاربت الحكومة شائعة اختفاء الأرز وجشع التجار؟

مغني الغزالة رايقة في المستشفى.. التفاصيل الكاملة لمرض الطفل محمد أسامة

فيديو

لماذا منعت الأوبرا المطرب النقاش من الغناء مع أصالة.. فيديو جراف

تفاصيل مؤلمة في وفاة عروس الإسكندرية.. شاهد

إصابة 3 أشخاص.. انهيار عقار من 5 طوابق في إمبابة| فيديو

تنكرت في زي رجل.. من هي الحاجة صيصة أبو دوح وما قصتها؟فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود جلال

دور الملكية الفكرية في التنمية الاقتصادية والاجتماعية

نهال علام

شرم الشيخ

د. ماريان جرجس

من شرم الشيخ.. تستغيث الأرض !

نسرين حجاج

التصحر والجفاف.. أزمات تواجه مؤتمر المناخ

المستشار أسـامة الصعيدي

مصر في القمة يا دعاة التخريب

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان "9"

كريمة أبو العينين

لأنها مصر

د.محمد داوود

حب الأوطان من الإيمان

اﻟﻤﺰﻳﺪ