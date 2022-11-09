ابنهم راح يصلي وهما ماتوا.. برلمانية تروى لـ«صدى البلد» مأساة أسرة بعقار إمبابة

قالت النائبة نشوى الديب عضو مجلس النواب أثناء تواجدها بمحيط عقار إمبابة المنكوب، إن العقار مكون من 5 طوابق، وأصحابه يمتلكون 3 شقق سكنية، وهناك وحدتان لآخرين في ذات العقار، وأنها تابعت ما يحدث منذ بداية وقوع الحادث.

وأضافت النائبة نشوى الديب في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن الصدفة والعناية الإلهية أنقذت أسرة في حادث عقار إمبابة حيث غادرت الأسرة بأكملها العقار قبل الحادث، مشيرة إلى أن إحدى السيدات المتوفيات أصيب نجلها أثناء خروجه من المنزل، ورجل وزوجته خرج نجلهما للصلاة وتوفوا داخل المنزل.

برلمانية في عقار إمبابة المنكوب تروى تفاصيل الحادث

وتابعت عضو مجلس النواب نشوى الديب، أنه تم إخلاء المنزل المقابل للعقار المنكوب والمنزل المتواجد خلفه، ومنزلين يمينه ويساره وذلك لفحصهم من قبل لجان هندسية والتأكد من عدم تصدعهم بعد الحادث، وتم الانتهاء من رفع الأنقاض ولم يتبين سوى عدد 3 وفيات في الحادث.

عقار إمبابة

وأضافت النائبة نشوى الديب، أنه للمرة الأولى يتعاون كافة الأحياء في حادث عقار منكوب، حيث وصلت الأجهزة التنفيذية بأكملها من أحياء أوسيم والوراق والدقي والعجوزة وعلى راسهم محافظ الجيزة، لتقديم الدعم إلى حي إمبابة في مباشرة أعمال رفع الأنقاض.

وكانت قد تلقت شرطة النجدة في الجيزة بلاغًا أفاد بإنهيار عقار سكني مكون من 5 طوابق داخل منطقة عزبة الصعايدة التابعة لمنطقة إمبابة شمال الجيزة، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، برئاسة اللواء هشام أبو النصر مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة إلى موقع البلاغ، وجرى عمل كردون أمني بمحيط العقار وإخلاء عقارين مجاورين له تحسبا لوقوع إنهيارات أخرى.

عقار عزبة الصعايدة

التفاصيل الكاملة لإنهيار عقار إمبابة

وانتشرت أجهزة الإدارة العامة للحماية المدنية في الجيزة داخل عزبة الصعايدة بحثا عن وجود ضحايا أسفل أنقاض العقار المنهار، ونقلت سيارات الإسعاف 3 أشخاص مصابين إلى المستشفى لتلقى العلاج، وشرحت التحريات الأولية التي باشرها اللواء عبدالعزيز سليم مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إصابة 3 أشخاص تصادف مرورهم بالقرب من المنزل أثناء انهياره، ونقلهم إلى المستشفى لتلقى العلاج، وتستكمل الأجهزة الأمنية في الجيزة إجراءات البحث عن ناجين أسفل العقار.

وانتشلت قوات الإنقاذ البري في الجيزة جثة شخص آخر من أسفل أنقاض عقار إمبابة المنهار بعد فترة من البحث أسفل الأنقاض، وواصلت قوات الإنقاذ البري في الجيزة عمليات رفع أنقاض انهيار عقار بمنطقة إمبابة للبحث عن مفقودين آخرين، فيما انتشلت قوات الإنقاذ البري في الجيزة جثة سيدة عجوز من اسفل انقاض عقار إمبابة المنهار بعد فترة من البحث بينما يتم البحث عن مفقودين اثنين آخرين، وأشارت التحريات الأولية للأجهزة الأمنية في الجيزة إلى أن الجثة لسيدة تدعى فتحية بدر ٦٥ عاما ويتم استكمال أعمال البحث عن اثنين آخرين.

عقار إمبابة

الصحة: حالة وفاة و3 مصابين في انهيار عقار إمبابة

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، استقبال بلاغ بانهيار عقار سكني في منطقة إمبابة، مساء أمس الثلاثاء، والدفع ب5 سيارات إسعاف إلى موقع البلاغ لتقديم الخدمات الإسعافية ونقل المصابين إلى المستشفيات، حيث أوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن سيارات الإسعاف تمكنت من نقل 3 مصابين، إلى مستشفى إمبابة العام، حيث تلقى 2 منهم الخدمات الطبية اللازمة وغادرا المستشفى بعد استقرار حالتهم الصحية، ومازال مصاب واحد تحت العلاج ويتلقى الخدمة الطبية اللازمة، بينما أسفر الحادث عن حالة وفاة واحدة.

محافظ الجيزة يتفقد عقار إمبابة المنهار

وتفقد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، مساء الثلاثاء، موقع انهيار عقار مكون من 5 طوابق في عزبة الصعايدة بمنطقة إمبابة، ووجه اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، بحصر عدد الأسر المتضررة من انهيار العقار، وكافة الخسائر، وتوجيه كافة سبل الدعم للأسر المتضررة، وتقديم الرعاية الطبية اللازمة للمصابين.

عقار إمبابة

وأسفر الحادث عن إصابة 3 أشخاص تصادف تواجدهم بالشارع أسفل العقار لحظة انهياره، وتم نقلهم إلى مستشفى إمبابة العام، ومن ضمن المصابين شخص يدعى محمد عطية عبد الكريم 38 سنة مصاب بكدمات متفرقة بالجسم ، وخالد محمد أحمد 53 سنة جرح قطعي بالقدم، وتم عمل الغرز وغادرا المستشفى بعد استقرار حالتهما.

عقار إمبابة

وتواصل قوات الحماية المدينة بمحافظة الجيزة، أعمالها للبحث عن مفقودين أسفل العقار المنهار بمنطقة عزبة الصعايدة في إمبابة بعد رواية شهود العيان أن أسرة كاملة كانت تسكن الدور الاول من العقار المنهار.