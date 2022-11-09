مسئولة يابانية تؤكد دعم حكومة بلادها تنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة في مصر

قالت محافظ طوكيو وعضو الوفد الياباني في قمة المناخ يوريكو كويكي، إن الحكومة اليابانية تدعم تنفيذ عدد من مشروعات الطاقة المتجددة النظيفة في مصر بعدد من المجالات وهي علاقة تعود بالنفع على الجميع.

وأعربت يوريكو كويكي، في حوارها مع برنامج " مساء دي إم سي " الذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان عبر قناة "دي إم سي"، مساء أمس الثلاثاء، عن أملها في أن تكون هناك مشروعات أخرى تعكس التعاون بين مصر واليابان خاصة في الطاقة المتجددة.

وأشارت إلى أن هناك العديد من الصعوبات والكوارث الطبيعية التي تحدث في العالم بسبب تغير المناخ.

ونوهت إلى أن الحكومة المصرية تدير قمة المناخ بشكل جيد، معربة في الوقت ذاته عن أملها في أن تتوصل قمة المناخ في شرم الشيخ إلى إجراءات تنفذ على أرض الواقع.

وأوضحت أن قمة شرم الشيخ هي قمة التنفيذ وهذا الأمر مطلوب بشكل ضروري، قائلا: "نحن تباحثنا ودخلنا في نقاشات لسنوات كثيرة وحان الوقت للتنفيذ".

وتطرقت إلى أن طوكيو بها 14 مليون نسمة ويتم العمل على طرح لوحات الطاقة الشمسية الإجبارية للوحدات السكنية المبنية حديثا للتحول إلى الاعتماد على الطاقة النظيفة.