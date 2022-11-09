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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

هبوط حاد في سعر الدولار العالمي

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

واصلت عملة الدولار الأمريكية تراجعها لليوم الثالث على التوالي، في الوقت الذي يراقب فيه المستثمرون نتائج انتخابات التجديد النصفي في الولايات المتحدة.

وبحلول فجر يوم الأربعاء، وصل مؤشر عملة الدولار الأمريكي إلى 109.510، في حين ارتفع اليورو 0.48% إلى 1.0067 دولار. وزادت العملة اليابانية 0.72% مقابل الدولار إلى 145.57 ين.

وحقق اليوان أفضل تعاملات له منذ عامين يوم الجمعة، واحتفظ بمعظم مكاسبه منذ ذلك الحين، لكنه تراجع قليلا خلال يوم الثلاثاء إلى 7.2553 مقابل الدولار إذ حدت الإصابات الجديدة بفيروس كورونا من التفاؤل.

وتراجعت عملة بتكوين الرقمية 11.48% إلى 18227 دولارا بعدما هوت في وقت سابق لأدنى مستوى منذ نوفمبر 2020.

سندات الخزانة

وخسر العائد على سندات الخزانة أجل عامين، وهو الأكثر تأثرا بتغير سياسة الاحتياطي الفيدرالي، 6 نقاط أساس، بينما انخفض مؤشر على حركة أسعار الدولار لليوم الثالث على التوالي.

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وارتفعت أسعار سندات الخزانة بمختلف الآجال يوم الثلاثاء، مع تراجع العائد على سندات أجل 10 سنوات المعيارية بمقدار 9 نقاط أساس. في نفس الوقت، خفف المتعاملون من رهانهم على رفع أسعار الفائدة.

يأتي ذلك مع استمرار ميل أسواق عقود المبادلة إلى الرهان على رفع الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في ديسمبر، مستبعدة رفعها بنسبة أكبر مع بلوغ الفائدة ذروتها عند مستوى يزيد قليلا عن 5% في النصف الأول من عام 2023.

ارتفاع أسهم وول ستريت 

ارتفعت أسهم البورصة الأمريكية بعد أن أغلق مؤشر "ستاندرد أند بورز 500" أمرتفعًا، بعد فقدانه في وقت سابق مكاسب تجاوزت 1%. وقد تدهورت ثقة المستثمرين بعد انهيار أسعار "بتكوين" مع تقدم مالك أكبر بورصة للرموز المشفرة للاستحواذ على شركة صغيرة منافسة تواجه مشكلة في السيولة.

سياسة الاحتياطي الفيدرالي

ونقلت وكالة "بلومبرج" الأمريكية عن مراقبين قولهم إن الأسواق أكبر قوة معرقلة من سياسة الاحتياطي الفيدرالي التقشفية، وسوف تكون بيانات مؤشر أسعار المستهلك يوم الخميس القادم هي الخطر التالي الذي يأتي في أعقاب ارتفاع المؤشر الأساسي لأسعار المستهلك متجاوزا التوقعات إلى أعلى مستوى في 40 عاما في شهر سبتمبر. وحتى إذا بدأت حركة الأسعار في الاعتدال، ما يزال مؤشر أسعار المستهلك أبعد كثيرا عن المنطقة التي يرتاح لها الاحتياطي الفيدرالي.

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