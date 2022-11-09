نشاط بالرياح وسقوط أمطار.. درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء 9-11- 2022

استعرض برنامج "صباح البلد" المذاع على قناة "صدى البلد"، تقريرًا مفصلًا عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء 9-11- 2022، في القاهرة والمحافظات.





و يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الأربعاء طقس معتدل الحرارة نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، لطيـف في أول الليـل مائل للبرودة في آخره وفى الصباح الباكر علـى أغلب الأنحاء.

ومن المتوقع سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية وشمال الوجه البحري قد تمتد خفيفة إلى مناطق من جنوب الوجه البحرى ومناطق من القاهرة الكبري على فترات متقطعة، بالإضافة إلى نشاط الرياح على مناطق من جنوب سيناء على فترات متقطعة.



درجات الحرارة المتوقعة اليوم:

العظمى الصغرى



القاهرة 25 18



الإسكندرية 24 17



الإسماعيلية 26 14



الدقهلية 25 17



الغردقة 27 19



المنيا 26 14

