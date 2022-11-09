الصور الأولى من حادث اصطدام أتوبيس بقطار في الشرقية| شاهد

أصيب 16 شخصا بكدمات وكسور بأماكن متفرقة بأنحاء الجسد في حادث اصطدام قطار بأتوبيس يقل عددا من الركاب بالقرب من مزلقان الصدر بمدينة الزقازيق وتك نقل المصابين إلى مستشفى الأحرار والمستشفى الجامعي، وجار تقديم الرعاية الصحية اللازمة.

أكد مصدر بمديرية الصحة بالشرقية انه تم الدفع بـ11 سيارة إسعاف لنقل مصابي حادث اصطدام قطار بأتوبيس بالقرب من مزلقان الصدر بمدينة الزقازيق.

وأضاف المصدر أنه أصيب 16 شخصًا بكدمات وكسور بأماكن متفرقة بأنحاء الجسد في حادث اصطدام قطار بأتوبيس يقل عددًا من الركاب بالقرب من مزلقان الصدر بمدينة الزقازيق وتم نقل المصابين إلي مستشفى الأحرار والمستشفي الجامعي وجار تقديم الرعاية الصحية اللازمة.



فيما تلقت الأجهزة الأمنية إخطارًا يفيد بورود بلاغ بوقوع حادث اصطدام قطار بأتوبيس يقل عددًا من الركاب بالقرب من مزلقان الصدر بمدينة الزقازيق.

وعلي الفور تم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف وتبين إصابة 16 شخصًا بكدمات وكسور بأماكن متفرقة بأنحاء الجسد وجار تقديم الرعاية الصحية اللازمة وتحرير محضر بالواقعة.



اصطدام قطار بأتوبيس

اصطدام قطار بأتوبيس

اصطدام قطار بأتوبيس