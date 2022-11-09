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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

البنك الدولي: تخصيص نصف تمويلنا لإجراءات التكيف مع التغير المناخي

رئيس البنك الدولي
رئيس البنك الدولي

أعلن رئيس البنك الدولي ديفيد مالباس، أنه سيتم تخصيص نصف التمويل من البنك الدولي بشأن المناخ لإجراءات التكيف مع التغيرات المناخية.

 

وحسب وكالة “رويترز” للأنباء، قال مالباس، خلال مؤتمر المناخ COP27 المنعقد بشرم الشيخ، إن حوالي نصف تمويل البنك الدولي للمناخ البالغ 32 مليار دولار مخصص للتكيف مع تغير المناخ.

 

وأضاف: "بينما نمضي قدمًا، نحتاج إلى بناء تلك الجهود ولكن أيضًا إدخال المزيد من المانحين في عملية التكيف".

العمل والتأثير

وكان مالباس، أكد في وقت سابق، أن هناك زيادة فى الموارد وهناك محاولة لزيادة قدرات الدول لتفادي الأزمات.

وأضاف خلال كلمته اليوم، الأربعاء، بجلسة “تمويل المناخ فى عصر الأزمات المتعددة” ضمن فعاليات قمة المناخ، بحضور رئيس الوزراء: "يجب نتعامل مع أزمة المناخ بالعمل والتأثير، ونعمل على التشجيع على استخدام الطاقة المتجددة، والتمويل يأتي من مصادر متعددة”.

وأوضح أنه مع زيادة غازات الاحتباس الحراري، فإن البنك الدولي قام بعدد من المشروعات لتفادي تلك المشكلة، لافتا إلى أن العمل المناخي يمثل الركيزة الأساسية التي يمكن الاعتماد عليها.

وتابع: “نحتاج أن نزيد عدد المشروعات التي يتم تنفيذها لتقليل انبعاثات الغاز، ولدينا العديد من الجهود ولكن نحتاج أن يكون هناك عمل جماعي يعمل على تقليل تلك الانبعاثات”.

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