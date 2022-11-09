رئيس البنك الدولي: نشجع على استخدام الطاقة المتجددة.. والتمويل يأتي من مصادر متعددة

قال ديفيد مالباس، رئيس البنك الدولي، إنه تم تخصيص مبالغ كبيرة للتكيف، مشيرا إلى أن هناك زيادة فى الموارد وهناك محاولة لزيادة قدرات الدول لتفادي الأزمات.

وأضاف ديفيد مالباس، خلال كلمته اليوم، الأربعاء، بجلسة “تمويل المناخ فى عصر الأزمات المتعددة” ضمن فعاليات قمة المناخ، بحضور رئيس الوزراء: "يجب نتعامل مع أزمة المناخ بالعمل والتأثير، ونعمل على التشجيع على استخدام الطاقة المتجددة، والتمويل يأتي من مصادر متعددة”.

وأوضح أنه مع زيادة غازات الاحتباس الحراري، فإن البنك الدولي قام بعدد من المشروعات لتفادي تلك المشكلة، لافتا إلى أن العمل المناخي يمثل الركيزة الأساسية التي يمكن الاعتماد عليها.

وتابع: “نحتاج أن نزيد عدد المشروعات التي يتم تنفيذها لتقليل انبعاثات الغاز، ولدينا العديد من الجهود ولكن نحتاج أن يكون هناك عمل جماعي يعمل على تقليل تلك الانبعاثات”.