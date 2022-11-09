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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

عشقت بلدكم.. رئيسة سلوفاكيا تعبر عن حبها لشرم الشيخ

رئيسة سلوفاكيا
رئيسة سلوفاكيا

وقعت في غرام وعشق مدينة شرم الشيخ، وزارت معظم معالمها، فحتى قبل مغادرتها بوقت قليل لبلادها  كانت تزور محمية رأس محمد بشرم الشيخ، إنها السيدة زوزانا تشابوتوفا أول رئيسة لدولة سلوفاكيا، والتي شاركت بقمة المناخ بشرم الشيخ كرئيسة دولة مهتمة بالبيئة والمناخ.

وقد رافق رئيسة سلوفاكيا أحمد عادل عقرب، المرشد السياحي بمدينة شرم الشيخ، خلال زيارتها لمحمية رأس محمد الذي قام بشرح معالم محمية رأس محمد خلال زيارتها لأشجار المانجروف النادرة والشق الزلزالي والبانوراما. 

وقال عقرب إن رئيسة سلوفاكيا قالت إنها تحب مصر  وشرم الشيخ لطقسها الرائع وطبيعتها الخلابة.

وأضاف أنها سألت عن كيفية الحفاظ على تلك الثروة والمحميات الطبيعية، وأوضح لها أن الدولة المصرية تولي اهتماما كبيرا بالبيئة والمحميات، وتحافظ على الشعاب المرجانية النادرة وتمنع الصيد في المحميات.

وقد أقامت رئيسة سلوفاكيا في منتجع  فاخر قبل أن تغادر اليوم لبلادها، معلنة عن حبها لمصر وشرم الشيخ.

رئيسة سلوفاكيا

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غرام شرم الشيخ رئيسة سلوفاكيا زوزانا تشابوتوفا قمة المناخ حب شرم الشيخ

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